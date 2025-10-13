Slušaj vest

Supertalentovani srpski košarkaš, Nikola Kusturica ispisao je istoriju Barselone i španske košarke.

Reprezentativac Srbije debitovao je sinoć za Barselonu u Endesa ligi i tako postao najmlađi košarkaš koji je zaigrao u istoriji ovog takmičenja.

Nikola Kusturica Foto: Screenshot

Ostalo je 46 sekundi do kraja prve četvrtine, kada je trener Barselone Đoan Penaroja na meču protiv Leide uveo u igru talentovanog Srbina. Bio je manje od jednog minuta na terenu, ali to je bilo sasvim dovoljno da obori rekord star 14 godina. Kusturica je sa 16 godina, pet meseci i 12 dana upisao prve minute u najelitnijem španskom takmičenju i tako srušio rekord Erika Vile, koji je 2014. godine debitovao za Barselonu sa 16 godina, šest meseci i 29 dana.

Kusturica je u Lamasiju stigao kada je imao samo 13 godina i već tri godine nosi dres Barselone. Igra za juniorski tim, a istovremno trenira i sa prvom ekipom katalnoskog kluba. Plan je da bude lider tima koji će se takmičiti novoj omladinskoj Ligi U.

"Barselona je poražena, ali je istovremeno dobila novog heroja budućnosti. Kusturica je svojim debijem najavio velike stvari i potvrdio da srpska košarka ima budućnost", piše španska Marka.

Španski portal o Kusturici Foto: Screenshot

Španski list podseća da je Kusturica ovog leta bio MVP Evropskog prvenstva za igrače do 16 godina, na kom je Srbija osvojila zlatnu medalju.

Ističu da je prosečno beležio 20 poena, 7.7 skokova, 3.4 asistencije, 2.1 ukradenu loptu i 1.6 blokada po utakmici.

"Dečak je oduševljen tretmanom koji dobija u klubu" piše "Marka" i prenosi izjavu koju je Kusturica dao kada je priljučen prvom timu.

"Osećam se veoma dobro i srećan sam što sam sa prvim timom. To je ogromno iskustvo za mene. Želim da zahvalim treneru i ostatku stručnog štaba što su mi verovali. Sada je vreme da nastavim sa radom", rekao je nedavno Kusturica.

O rekordu Srbina pisao je i "Mundo Deportivo". Ugledni katalonski portal je u tekstu posvećenom Kusturici naveo da se radi o igraču spoljne linije sa izuzetnim fizičkim predispozicijama, velikim talentom i karakterom.

