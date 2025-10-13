Slušaj vest

Mega je pobedila Bosnu rezultatom 106:88.

Drezgić je u toj utakmici zabeležio 24 poena, pet skokova, četiri asistencije, dve ukradene lopte i indeks korisnosti 31, najveći od svih igrača čiji su timovi pobedili u prethodnom kolu, objašnjeno je na sajtu ABA lige zbog čega je Drezgić najkorisniji.

Najveći indeks korisnosti u prethodnom kolu zabeležio je košarkaš Splita Tejvon Majers sa indeksom 32, ali američki bek zbog poraza svoje ekipe od Partizana (81:86) nije mogao da osvoji priznanje za MVP-a kola.

Devetnaestogodišnji Drezgić je sa Partizanom 2023. godine osvojio ABA ligu, godinu dana kasnije je sa reprezentacijom Srbije u Finskoj osvojio srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu za igrače starosti do 18 godina.

Iz Partizana je otišao na koledž u Džordžiju, a odatle je nedavno stigao u Megu.

