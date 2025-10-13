Jokić i Bogdanović na Evropskom prvenstvu

Somborac je u pobedi svog tima rezultatom 102:94 postigao 12 poena, uz devet skokova i šest asistencija.

Nažalost, Bogdanović je, nakon što je zbog povrede napustio reprezentaciju Srbije tokom Evropskog prvenstva, doživeo novu povredu po povratku na teren.

Na utakmici protiv Gvangdžua je proveo samo dva minuta u igri, a zbog novog problema nije igrao protiv Nagetsa.

Jokić je Bogdanović su se sreli na zagrevanju pre utakmice, a njihov susret je bio zanimljiv Nagetsima i NBA Evropi koji su fotografiju dvojice srpskih košarkaša podelili na društvene mreže.

"Jok i Bogi ponovo ujedinjeni", poručili su Nagetsi.

