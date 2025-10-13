Slušaj vest

Somborac je u pobedi svog tima rezultatom 102:94 postigao 12 poena, uz devet skokova i šest asistencija.

Nažalost, Bogdanović je, nakon što je zbog povrede napustio reprezentaciju Srbije tokom Evropskog prvenstva, doživeo novu povredu po povratku na teren.

Bogdan Bogdanović u dresu Srbije

Na utakmici protiv Gvangdžua je proveo samo dva minuta u igri, a zbog novog problema nije igrao protiv Nagetsa.

Jokić je Bogdanović su se sreli na zagrevanju pre utakmice, a njihov susret je bio zanimljiv Nagetsima i NBA Evropi koji su fotografiju dvojice srpskih košarkaša podelili na društvene mreže.

"Jok i Bogi ponovo ujedinjeni", poručili su Nagetsi.

