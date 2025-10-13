Bogdan Bogdanović i Nikola Jokić su se sreli uoči utakmice Denvera i LA Klipersa u pripremnom periodu.
Košarka
PRVI SUSRET JOKIĆA I BOGDANOVIĆA NAKON VELIKOG PEHA KAPITENA: Amerikanci su se oduševili kada su ih videli zajedno
Slušaj vest
Somborac je u pobedi svog tima rezultatom 102:94 postigao 12 poena, uz devet skokova i šest asistencija.
Nažalost, Bogdanović je, nakon što je zbog povrede napustio reprezentaciju Srbije tokom Evropskog prvenstva, doživeo novu povredu po povratku na teren.
Bogdan Bogdanović u dresu Srbije Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Vidi galeriju
Na utakmici protiv Gvangdžua je proveo samo dva minuta u igri, a zbog novog problema nije igrao protiv Nagetsa.
Jokić je Bogdanović su se sreli na zagrevanju pre utakmice, a njihov susret je bio zanimljiv Nagetsima i NBA Evropi koji su fotografiju dvojice srpskih košarkaša podelili na društvene mreže.
"Jok i Bogi ponovo ujedinjeni", poručili su Nagetsi.
Bonus video:
Reaguj
Komentariši