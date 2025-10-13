Slušaj vest

Trener Panatinaikosa, Ergin Ataman, bio je izuzetno nezadovoljan suđenjem u derbiju protiv Olimpijakosa.

Nakon bolnog poraza od ljutog rivala u "Dvorani mira i prijateljstva" (90:86), Ataman je putem svog Instagram naloga izneo oštre kritike na račun suđenja.

Podelio je snimke spornih situacija i ironičnim komentarima ismevao doluke arbitara.

Objavio je video na kom je dosuđen faul Slukasu i poručio:

"Tragično-komični deo ovog videa je što je faul dosuđen njemu, a protivnik je šutirao slobodna bacanja. I ne, ovo nije šala".

Objava Atamana Foto: Screenshot

Sarkasničan je bio Ataman i u svojoj narednoj objavi. Podelio je snimak na kom je njegov igrač završio na parketu posle duela sa Vezenkovim uz komentar:

"Prisustvovali smo izumu novog sporta - grčko-rimske košarke. Prvi put u istoriji".

Objava Atamana Foto: Screenshot

