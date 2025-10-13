Slušaj vest

Crno-beli će u duplom kolu Evrolige igrati protiv Real Madrida i Baskonije.

Obradović je poručio da Šejk Milton neće ići sa ekipom, a da je pitanje da li će moći da računa na Miku Murinena.

"Što se nas tiče imamo problem da Milton sigurno neće putovati u Španiju, Mika se osećao loše, poslali smo ga doktoru na preglede, nadam se da će putovati sutra", rekao je Obradović.

Željko Obradović

Dobio je pitanje o stanju Miltona.

"Neće putovati sa ekipom, procene lekara su da je bolje da ostane ovde, nadamo se da će se u sobutu vratiti treninzima".

Željko Obradović je poručio njegov tim mora da odigra perfektnu utakmicu kako bi se uspeo da pobedi u Madridu.

