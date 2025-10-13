Slušaj vest

Legendarni srpski košarkaš i trener, Saša Obradović, posle pet godina ponovo je seo na klupu voljenog kluba, a sada je prvi put govorio sa novinarima otkako se vratio na Mali Kalemegdan.

Legendarni stručnjak će u utorak voditi Zvezdu protiv Žalgirisa, a već u petak u Arenu stiže madridski Real.

- Verujem u sebe i ono što radim, da za ovo kratko vreme dam poverenje svim igračima. Dosta stvari je novo, i sistemski, od prošlog trenera. Malo da se adaptiram na ono što ja mislim, i igrači na mene. Trebaće vreme, to je sigurno - kazao je Obradović pa dodao:

– Najvažnije je biti u kontaktu sa igračima. Uvek sam tako radio i imao dobar fidbek. Vodio sam individualne razgovore sa svima njima. Na terenu je najvažnije da povezanost postoji u svakom trenutku. Model je utakmica u Istanbulu jer su i igrači i klupa bili u odličnoj komunikaciji. Igraćemo pred najboljim navijačima na svetu. Ipak, treba da igramo mimo emocija, naročito ja, ali i igrači da bi ostali koncentrisani na igru.

Crveno-beli imaju brojne kadrovske probleme, a najnovije informacije o Tajsonu Karteru nisu dobre.

- Bez njega moramo da se snalazimo, moramo da verujemo i pobeđujemo. Ne mogu puno da kažem, što ste čuli iz medija to jedino znam.

Govorio je Obradović i o tržištu.

– Tržište nije lako. Ne možemo tek tako da dovedemo igrača, mora da bude konkurentan i to nam je prioritet. Ima nekoliko imena o kojima razmišljamo, ali ćemo narednih dana ući u uži izbor.

I još malo o emocijama...

- I sa moje i s strane igrača moramo da stavimo i da izolujemo od emocije. Više ja, iz poznatih razloga. Fokus mora samo igra da bude. Emocija? Da zaplačem, bilo bi lakše. Razmišljam samo da pobeđujemo, svi će da razumeju - rekao je trener Zvezde