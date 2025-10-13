Slušaj vest

Vratio se Saša Obradović na klupu Crvene zvezde nakon odlaska Janisa Sferopulosa mesta trenera posle poraza od Zadra.

Međutim, Obradovića je u Zvezdi sačekala "prava bolnica", pošto je zatekao povredama osakaćen tim, a poslednji u nizu koji je otpao je Tajson Karter.

Pre Kartera, redom su "padali" Hasijel Rivero, Ognjen Dobrić, Uroš Plavšić, Ajzea Kenan kao i Devonte Grejem, NBA as koji je letos odlučio da po prvi put zaigra u Evropi.

Grejem se povredio još tokom pripremnog perioda, a potvrđeno je kasnije da Amerikanac nosi i ortopedsku čizmu.

Zvezda je u ovom momentu potpuno deficitarna na poziciji beka šutera, a jedna od dobrih vesti koja je konačno obasjala Mali Kalemegdan je oporavak Devonte Grejema.

Naime, kako je preneo "Meridian sport", Grejem je skinuo čizmu i očekuje se njegov povratak na teren, ali u Zvezdi neće žuriti, jer Amerikanca žele na duže staze.

Grejem bi Obradoviću "legao" kao kec na deset, jer Kenana i Kartera dugo nećemo gledati na terenu...

