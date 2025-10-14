NEMA VIŠE DILEME! SAŠA OBRADOVIĆ OTKRIO ŠTA ĆE BITI SA TOMOVIĆEM! Stigao je na Mali Kalemegdan i presekao: "Moj cilj nije samo da Zvezda i ja profitiramo..."
Novi trener Crvene zvezde, Saša Obradović, iskoristio je svoje prvo obraćanje medijima pred evroligaški duel sa Žalgirisom da razjasni situaciju oko pomoćnog trenera Tomislava Tomovića.
Nakon što je Tomović privremeno preuzeo ekipu i odveo je do velike pobede protiv Fenerbahčea u Istanbulu, pojavila su se pitanja o njegovoj daljoj ulozi u klubu.
Obradović je na otvorenom treningu bio jasan, Tomović ostaje deo stručnog štaba.
- Ne samo da će ostati, već očekujem mnogo od njega. Svim asistentima pridajem veliku važnost. Moj cilj nije samo da Zvezda i ja profitiramo, već i da se na taj način obrazuje trenerski kadar. Nekoliko trenera koji su radili sa mnom su izgradili uspešne karijere. Nadam se da ćemo Toma i ja pomoći jedan drugom - rekao je Tomović srpskim novinarima.