Slušaj vest

Novi trener Crvene zvezde, Saša Obradović, iskoristio je svoje prvo obraćanje medijima pred evroligaški duel sa Žalgirisom da razjasni situaciju oko pomoćnog trenera Tomislava Tomovića.

Nakon što je Tomović privremeno preuzeo ekipu i odveo je do velike pobede protiv Fenerbahčea u Istanbulu, pojavila su se pitanja o njegovoj daljoj ulozi u klubu.

Fenerbahče - Crvena zvezda Foto: Printscreen/TV Arena sport premium 1, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Murat Sengul / AFP / Profimedia

Obradović je na otvorenom treningu bio jasan, Tomović ostaje deo stručnog štaba.

- Ne samo da će ostati, već očekujem mnogo od njega. Svim asistentima pridajem veliku važnost. Moj cilj nije samo da Zvezda i ja profitiramo, već i da se na taj način obrazuje trenerski kadar. Nekoliko trenera koji su radili sa mnom su izgradili uspešne karijere. Nadam se da ćemo Toma i ja pomoći jedan drugom - rekao je Tomović srpskim novinarima.

Ne propustiteKošarkaČEKA SE NBA ŠUTER! Baš on treba Saši Obradoviću i Crvenoj zvezdi - pozitivne vibracije na Malom Kalemegdanu!
profimedia0492767847.jpg
KošarkaSAŠA OBRADOVIĆ PRVI PUT PRED NOVINARIMA OTKAKO SE VRATIO U CRVENU ZVEZDU: Pričao je o emocijama, povređenim igračima: "Da zaplačem? Bilo bi lakše!"
zvezdamonaco-20.jpg
KošarkaTEK POŠTO JE SAŠA OBRADOVIĆ SEO NA KLUPU CRVENE ZVEZDE: Spremio po hitnom postupku zamenu za Tajsona Kartera? Kreće potraga za bekom!
Saša Obradović
KošarkaTOMOVIĆ OSTAJE KOD OBRADOVIĆA: Srušio prvaka Evrope, pa nagrađen!
Tomislav Tomović

Saša Obradović Izvor: Mondo/Tijana Jevtić