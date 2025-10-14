Nakon što je Tomović privremeno preuzeo ekipu i odveo je do velike pobede protiv Fenerbahčea u Istanbulu, pojavila su se pitanja o njegovoj daljoj ulozi u klubu.

- Ne samo da će ostati, već očekujem mnogo od njega. Svim asistentima pridajem veliku važnost. Moj cilj nije samo da Zvezda i ja profitiramo, već i da se na taj način obrazuje trenerski kadar. Nekoliko trenera koji su radili sa mnom su izgradili uspešne karijere. Nadam se da ćemo Toma i ja pomoći jedan drugom - rekao je Tomović srpskim novinarima.