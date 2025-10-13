Crvena zvezda navodno pronašla pojačanje na mestu beka šutera.
ludilo
NOVINAR KOJI JE PLASIRAO DA LUNDBERG DOLAZI U ZVEZDU, SADA JE NAJAVIO NOVU BOMBU NA MALOM KALEMEGDANU! Jedan od najboljih bekova Evrolige pojačava crveno-bele?
Slušaj vest
KK Crvena zvezda nalazi se u velikim problemima zbog ogromnog broja povrede na startu sezone.
Posle Ajzee Kenana, Ognjena Dobrića, Hasijela Rivera, Devonte Grejema, Zvezda je zbog plućne embolije ostala i bez Tajsona Kartera.
Crvena zvezda - Milano Foto: Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
Vidi galeriju
Zbog toga, Zvezda mora na tržište, jer je u potpuno deficitu na spoljnim pozicijama.
Poznati italijanski novinar Mateo Andreani, nedavno je plasirao u javnost da je Zvezda zainteresovana za aktuelnog košarkaša Partizana Ifea Lundberga - naravno, crveno-beli su to brzo demantovali:
Sada je Andreani otišao korak dalje, te je otkrio da je bek šuter Olimpijakosa Sejben Li, na meti Crvene zvezde.
Videćemo da li je Andreani i ovoga puta pustio "rovca" u javnost, ili je potencijalni dolazak Lija u Zvezdu - istinit!
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši