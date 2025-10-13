Slušaj vest

KK Crvena zvezda nalazi se u velikim problemima zbog ogromnog broja povrede na startu sezone.

Posle Ajzee Kenana, Ognjena Dobrića, Hasijela Rivera, Devonte Grejema, Zvezda je zbog plućne embolije ostala i bez Tajsona Kartera.

Crvena zvezda - Milano Foto: Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Zbog toga, Zvezda mora na tržište, jer je u potpuno deficitu na spoljnim pozicijama.

Poznati italijanski novinar Mateo Andreani, nedavno je plasirao u javnost da je Zvezda zainteresovana za aktuelnog košarkaša Partizana Ifea Lundberga - naravno, crveno-beli su to brzo demantovali:

Sada je Andreani otišao korak dalje, te je otkrio da je bek šuter Olimpijakosa Sejben Li, na meti Crvene zvezde.

Videćemo da li je Andreani i ovoga puta pustio "rovca" u javnost, ili je potencijalni dolazak Lija u Zvezdu - istinit!

profimedia0492767847.jpg
Tajson Karter u dresu Crvene zvezde
grof-bozovic.jpg
vujadin1.jpg

