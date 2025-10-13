to je to

to je to

Slušaj vest

Novi trener Crvene zvezdeSaša Obradović, doveo je tri nova lica u crveno-bele redove.

On je nedavno zamenio Janisa Sferopulosa na klupi Crvene zvezde i postao glavni trener beogradskog tima, po drugi put u svojoj karijeri.

1/5 Vidi galeriju Srpski trener ljubi grb crveno-belih na utakmici Zvezda - Monako Foto: Starsport

Njegov debi će biti u utorak od 20.00 u Beogradskoj Areni, kada Zvezda bude igrala sa Žalgirisom u četvrtom kolu Evrolige.

Kako prenosi "Meridian sport", Saša Obradović je sa sobom u crveno-beli tim doveo tri pojačanja za tim, odnosno stručni štab.

Radi se o iskusnom pomoćnom treneru Milanu Miniću koji je sarađivao sa Dušanom Dudom Ivkovićem, Željkom Obradovićem, Sašom Đorđevićem i mnogim drugim velikim imenima.

Bio je deo PAOK-a, Olimpijakosa, Panatinaikosa, reprezentacije Jugoslavije, reprezentacije Srbije, Arisa, AEK-a, Panionisa...

Uz Milana Minića, Saša Obradović je doveo i Borisa Petea, čoveka koji je radio sa Aleksandrom Džikićem u reprezentaciji Gruzije i biće zadužen za pripremu utakmica.

Takođe, stigao je i Dušan Marković koji će biti kondicioni trener Zvezde, a u prvom mandatu Obradovića u beogradskom klubu su imali priliku da sarađuju.