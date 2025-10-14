Slušaj vest

Litvanci su u Beograd stigli kao jedina ekipa sa tri pobede u isto toliko utakmica u Evroligi.

Meč četvrtog kola u Beogradskoj Areni će biti odigran u utorak sa počekom od 20 časova.

Arnas Butkevičijus, košarkaš Žalgirisa, osvrnuo se na start sezone.

"Rekao bih da smo imali dobru pripremu za sezonu. Oni koji su tokom leta imali više vremena sa ekipom, za sada ne osećaju umor. Treneri su dobro raspodelili plan treninga i opterećenje, tako da smo u optimalnoj fizičkoj formi", rekao je krilni košarkaš i doda:

"Nije još veliki uzorak utakmica u ovoj sezoni, tako da se nove stvari definitivno mogu očekivati. Kada se promeni trener kod protivnika, trenerima postaje najteže, jer je teže predvideti strateške stvari. Najvažniji faktor tada postaje emotivna reakcija ekipe i nadamo se da ćemo to uspeti da iskontrolišemo".

1/5 Vidi galeriju Srpski trener ljubi grb crveno-belih na utakmici Zvezda - Monako Foto: Starsport

Žalgiris se spremao za fizički zahtevnu utakmicu.

"Treneri su posebno istakli da je to fizički jaka ekipa, koja igra dosta individualno, nepredvidivo, i često rizikuje. Imaju veoma opasne igrače koji igraju dobro jedan na jedan, tako da će nam fizička spremnost i timska povezanost biti ključni jer znamo u kakvoj atmosferi ćemo igrati".

Može li Žalgiris da nastavi sa odličnim rezultatima?

"Verovatno ne treba gledati previše ni unazad, ni previše unapred, već se fokusirati na ono što sada radimo i što funkcioniše. Naravno, važno je da zadržimo nivo rada, timski duh i da ne rušimo ono dobro što smo već izgradili", zaključio je Butkevičius.

Bonus video: