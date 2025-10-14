Sjajno izdanje reprezentativca Srbije!
svaka čast
SRBIN BLISTAO U ČUVENOM MEDISON SKVER GARDENU! Tristan sipao trojke samo tako: Pogledajte najbolje poteze našeg reprezentativca u trijumfu protiv čuvenih Niksa!
Košarkaši Vašington Vizardsa savladali su u Medison Skver Gardenu Njujork Nikse rezultatom 120:103 u predsezonskom meču NBA lige, a važnu ulogu u trijumfu tima iz prestonice SAD imao je reprezentativac Srbije - Tristan Vukčević.
Fantastičnu partiju prikazao je bivši as Partizana - za 17 minuta provedenih na parketu upisao je čak 15 poena uz šut iz igre 6/9, a zabeležio je i četiri skoka i tri asistencije.
Tristan Vukčević u NBA ligi Foto: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia, Jess Rapfogel / Getty images / Profimedia
Reprezentativac Srbije tako je pokazao da bi mogao da ima ozbiljnu ulogu timu iz Vašingtona u predstojećoj sezoni.
Uživajte u najboljim potezima srspkog reprezentativca u pobedi protiv Niksa!
