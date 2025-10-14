Slušaj vest

Košarkaši Vašington Vizardsa savladali su u Medison Skver Gardenu Njujork Nikse rezultatom 120:103 u predsezonskom meču NBA lige, a važnu ulogu u trijumfu tima iz prestonice SAD imao je reprezentativac Srbije - Tristan Vukčević.

Fantastičnu partiju prikazao je bivši as Partizana - za 17 minuta provedenih na parketu upisao je čak 15 poena uz šut iz igre 6/9, a zabeležio je i četiri skoka i tri asistencije.

Tristan Vukčević u NBA ligi Foto: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia, Jess Rapfogel / Getty images / Profimedia

Reprezentativac Srbije tako je pokazao da bi mogao da ima ozbiljnu ulogu timu iz Vašingtona u predstojećoj sezoni.

Uživajte u najboljim potezima srspkog reprezentativca u pobedi protiv Niksa!

Kurir sport

Tristan Vukčević, Vašington - Toronto
Košarkaška reprezentacija Srbije
profimedia-0968165614.jpg
Tristan Vukčević, Košarkaška reprezentacija Srbije

Debi Tristana Vukčevića za Srbiju Izvor: RTS/Printscreen