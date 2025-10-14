ODLIČNA VEST ZA PARTIZAN PRED REAL! Grobari možda dočekaju evroligaški debi novog pojačanja već u Madridu!
Crno-beli će u sredu igrati protiv Real Madrida, a u petak protiv Baskonije. Trener Željko Obradović je dan pred odlazak u Španiju otkrio da postoje određeni problemi u ekipi.
Šejk Milton neće biti na raspolaganju za utakmice u Španiji, dok je bilo pitanje da li će Mika Murinen putovati sa timom.
U utorak ujutru se pojavila dobra vest.
Finac koji je nedavno stigao u Partizan je otputovao u Madrid i imaće priliku da debituje u Evroligi, prenosi "Mozzart sport".
Murinen je odigrao dve utakmice u ABA ligi, protiv Krke je postigao sedam, a protiv Splita šest poena.
Nakon toga je imao određene probleme.
"Mika se osećao loše, poslali smo ga doktoru na preglede, nadam se da će putovati sutra", rekao je Željko Obradović u ponedeljak.
Kada je reč o Miltonu, on nosi ortopedsku čizmu i biće van terena u narednih sedam do 10 dana.
Kurir sport/Mozzart sport
