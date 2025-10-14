Slušaj vest

Košarkaši Partizana otputovali su u Španiju bez jednog od najvećih pojačanja ovog leta - bivšeg NBA asa Šejka Miltona.

Milton je na utakmici protiv Efesa u Beogradu zadobio neugodnu povredu skočnog zgloba. Odmah nakon meča košarkašu crno-belih je stavljena ortopedska čizma.

Ipak, perma nezvaničnim infromacijama koje prenosi "Mozzart sport", povreda nije ozbiljnije prirode i oporavak će trajati između sedam i deset dana.

Milton nije putovao u Split, propustiće utakmice sa Realom i Baskonijom u Evroligi, a najverovatnije neće biti u sastavu i za meč sa FMP.

Podsetimo, Partizan u sredu od 20.45 igra protiv Reala u Madridu meč četvrtog kola Evroplige, a dva dana kasnije odmeriće snage sa Baskonijom u Vitoriji.

