CRVENA ZVEZDA - ŽALGIRIS: Ovo je tim koji je izabrao Saša Obradović, baš su desetkovani!
Košarkaši Crvene zvezde dočekuju od 20.00 u Beogradskoj areni u četvrtom kolu Evrolige ekipu Žalgirisa.
Saša Obradović pred Žalgiris
- Igraju najbolju košarku, način na koji to rade. Jako izražen timski duh, ekipa koja je igrala zajedno, ovi koji su došli nisu imali problema da se uklope. Vrhunski su u svakom početku takmičenja. Što se tiče same EL, treba da se zna da je ovo ugao takmičenja, sad su nam se događala zla, nadam se da ćemo da izguramo i osposobimo igrače.
Zvanični sajt Zvezde je na objavio izjavu Saše Obradovića koji je pozvao navijače da podrže tim u što većem broju.
- Sigurno treba da imaju strpljenja, za sve ovo što se dešava, treba mi velika podrška. Znam da ću je imati, osećam situaciju u gradu, na svakom koraku. Moram da nađem način da isključim emociju i da imam fokus glavni na igru. Kao i pre u životu, moj osnovni moto je da dam sve od sebe, imam i motiv više u odnosu na naše najbolje navijače na svetu. Želimo da pravimo rezultat, da izgradimo dobar stil, ali to ne može ništa bez naših najboljih navijača na svetu - rekao je trener Saša Obradović.
Zvezda sa svega 10 igrača napada Žalgiris!
Sastav Zvezde: Kodi Miler-Mekintajer, Jago dos Santos, Stefan Miljenović, Dejan Davidovac, Nikola Kalinić, Džordan Nvora, Semi Odželej, Čima Moneke, Ebuka Izundu i Donatas Motijeunas.
Dobrodošli na lajv prenos meča Crvene zvezde i Žalgirisa!
Crvena zvezda od 20.00 dočekuje Žalgiris, a litvanski tim je u poslednjih šest duela slavio protiv srpskog kluba.
Poslednji trijumf protitv Žalgirisa, u Beogradu, Zvezda je ostvarila u decembru 2022. godine.
Na klupi Zvezde debitovaće Saša Obradović, novi strateg crveno-belih.