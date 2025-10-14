Slušaj vest

Serđo Skariolo je sa mnogo opreza i poštovanja pripremio jekipu za duplo kolo sa srpskim klubovima - prvo sa Partizanom, pa dva dana kasnije sa Zvezdom u gostima.

"Ove nedelje igramo protiv dva tima koja su oba imala dan više za odmor i pripremu za naredni meč. Moramo fizički i mentalno da odgovorimo na pravi način. Prvo igramo protiv Partizana, ekipe koja će biti veoma dobro pripremljena, kao i sve ekipe koje vodi Obradović, i koja poseduje mnogo talenta i fizičke snage kod većine svojih igrača. Partizan ima izuzetnu napadačku moć: Džons pod košem, vrlo prodorni plejmejkeri, mnogo kvalitetnih i veštih igrača. S druge strane, svesni smo da želimo da održimo naš pozitivan niz u Evroligi. Moramo da odigramo kvalitetan meč, da budemo konkurentni i dođemo do povoljnog rezultata, pružajući najbolju igru koju trenutno možemo", rekao je Skariolo.

"Tim je spreman da se takmiči i jedva čeka povratak u Evroligu, pogotovo kod kuće. Pokušaćemo da pokažemo koliko smo napredovali u mnogim segmentima igre, ali i sa svešću da nam još uvek nedostaje veća koncentracija i čvrstina kada treba da privedemo utakmicu kraju. Maledon napreduje. Ne znam koliko će moći da pruži, ali se nadam da će dobiti određenu minutažu. Zatim ćemo proceniti Abaldea, koji je drugi igrač koji je još uvek van tima zbog povrede", bile su reči Skariola pred Partizan.

Partizan će u Španiji odigrati duplo evroligaško kolo, najpre protiv Reala u Madridu, a potom i protiv Baskonije u Vitoriji.

Meč Partizana i Reala na programu je u sredu od 20.45 časova.