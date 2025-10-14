NEKE STVARI SEBI NE SMEJU DA DOPUSTE! Karlik Džons poziva na oprez pred meč sa Realom - zna šta je potrebno za pobedu protiv Madriđana!
Košarkaši Partizana sutra započinju duplo kolo Evrolige gostovanjem protiv Real Madrida u "Movistar Areni", nakon čega će se, samo dva dana kasnije, suočiti sa Baskonijom u Vitoriji.
Partizan u Španiju putuje nakon trijumfa nad Anadolu Efesom (93:87), dok je Real Madrid u prošlom kolu savladao Asvel rezultatom 85:72.
Pred sutrašnju utakmicu svoja očekivanja izneo je plejmejker crno-belih Karlik Džons:
"Moramo da budemo spremni na sve detalje svih 40 minuta. U poslednje dve utakmice mislim da smo to ispratili 30 od 40 minuta. Davali smo protivnicima mnogo prilika da priđu rezultatski ili povedu. Sada igramo protiv veoma dobre ekipe, tako da moramo biti fokusirani sve vreme. Sitnice mogu mnogo da nas koštaju ako izgubimo koncentraciju, zato nam je važno da ostanemo dosledni i čvrsti tokom cele utakmice. Igramo dobro, delimo loptu, branimo se na pravi način, a ako tako nastavimo mislim da možemo da stignemo do pobede", zaključio je Džons.