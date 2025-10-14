"Moramo da budemo spremni na sve detalje svih 40 minuta. U poslednje dve utakmice mislim da smo to ispratili 30 od 40 minuta. Davali smo protivnicima mnogo prilika da priđu rezultatski ili povedu. Sada igramo protiv veoma dobre ekipe, tako da moramo biti fokusirani sve vreme. Sitnice mogu mnogo da nas koštaju ako izgubimo koncentraciju, zato nam je važno da ostanemo dosledni i čvrsti tokom cele utakmice. Igramo dobro, delimo loptu, branimo se na pravi način, a ako tako nastavimo mislim da možemo da stignemo do pobede", zaključio je Džons.