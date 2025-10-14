Slušaj vest

Legendarni trener Saša Obradović pobedom se vratio na Mali Kalemegdan, pošto je Crvena zvezda večeras u Areni pobedila Žagiris rezultatom u utakmici četvrtog kola Evrolige.

Nakon utakmice, trener crveno-belih je rekao:

- Hvala sjajnim navijačima. Prvi put sam u ovakvoj atmosferi i meni je to posebno važno. Pobedili smo sjajan tim, a na poluvremenu sam rekao da ovakav meč dobijaš sjajnom odbranom i velikim srcem. To smo pokazali - rekao je Obradović i potom dodao:

- Pronašli smo način da pobedimo i to je najvažnije trenutno. Imamo mnogo stvari koje treba da ispravimo, a i sada je malo haotično. Individualni kvalitet je tu. Nvora se sada pojavio, a posle će biti neko drugi - dodao je trener Crvene zvezde.

Podsetimo, Obradović je, veliki deo igračke karijere proveo upravo u Crvenoj zvezdi za koju je igrao u tri navrata (1987-1993, 1994, 1999-2000)

Bez kluba je bio od novembra 2024. godine kada je smenjen u Monaku nakon poraza od Baskonije u Evroligi i Le Mana u francuskom prvenstvu.

Ekipu iz kneževine je vodio od 2021. godine, prvi put u istoriji je Monako ušao u plej-of Evrolige, a u sezoni 2022/23 je stigao i do fajnal-for turnira.