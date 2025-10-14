PRVE REČI SAŠE OBRADOVIĆA POSLE POBEDE NAD ŽALGIRISOM! Trener Zvezde emotivan nakon utakmice, odmah je poslao poruku navijačima! Ove reči će raspametiti Delije
Legendarni trener Saša Obradović pobedom se vratio na Mali Kalemegdan, pošto je Crvena zvezda večeras u Areni pobedila Žagiris rezultatom u utakmici četvrtog kola Evrolige.
Nakon utakmice, trener crveno-belih je rekao:
- Hvala sjajnim navijačima. Prvi put sam u ovakvoj atmosferi i meni je to posebno važno. Pobedili smo sjajan tim, a na poluvremenu sam rekao da ovakav meč dobijaš sjajnom odbranom i velikim srcem. To smo pokazali - rekao je Obradović i potom dodao:
- Pronašli smo način da pobedimo i to je najvažnije trenutno. Imamo mnogo stvari koje treba da ispravimo, a i sada je malo haotično. Individualni kvalitet je tu. Nvora se sada pojavio, a posle će biti neko drugi - dodao je trener Crvene zvezde.
Podsetimo, Obradović je, veliki deo igračke karijere proveo upravo u Crvenoj zvezdi za koju je igrao u tri navrata (1987-1993, 1994, 1999-2000)
Bez kluba je bio od novembra 2024. godine kada je smenjen u Monaku nakon poraza od Baskonije u Evroligi i Le Mana u francuskom prvenstvu.
Ekipu iz kneževine je vodio od 2021. godine, prvi put u istoriji je Monako ušao u plej-of Evrolige, a u sezoni 2022/23 je stigao i do fajnal-for turnira.