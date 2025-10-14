Najbolji srpski teniser u "Areni" brodi Zvezdu.
Košarka
NOVAK U ARENI BODRI ZVEZDU: Najbolji srpski teniser ovaj meč nije hteo da propusti
Košarkaši Crvene zvezde dočekuju u Beogradskoj areni u četvrtom kolu Evrolige ekipu Žalgirisa, a ovaj duel sa tribina prati i Novak Đoković.
Najbolji srpski teniser veliki je navijač crveno-belih, te nije propustio priliku da u rodnom gradu odgleda meč.
Inače, u ovom duelu Zvezdu vodi novi teren - Saša Obradović koji je pred početak meča dobio ovacije od Delija.
Crvena zvezda - Žalgiris Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
