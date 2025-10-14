Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju u Beogradskoj areni u četvrtom kolu Evrolige ekipu Žalgirisa, a ovaj duel sa tribina prati i Novak Đoković.

Novak Đoković u Areni

Najbolji srpski teniser veliki je navijač crveno-belih, te nije propustio priliku da u rodnom gradu odgleda meč.

Inače, u ovom duelu Zvezdu vodi novi teren - Saša Obradović koji je pred početak meča dobio ovacije od Delija.

Crvena zvezda - Žalgiris

Saša Obradović, Delije, doček