Slušaj vest

Košarkaši Barselone zabeležili su treću pobedu u Evroligi.

Crvena zvezda - Žalgiris Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

 Španci su u utakmici 4. kola kao gosti savlavali Makabi u Beogradu rezultatu 92:71 (31:18, 29:14, 13:16, 19:23).

Izraelski tim je doživeo treći poraz.

Ernangomez je predvodio Barselonu sa 19 poena. Po 12 su postigli Kevin Panter i Majls Kejl.

Kod domaćina Santos je postigao 18 poena, Blat 15, a Sorkin 10.

Makabi u narednom kolu dočekuje Olimpijakos, a Barselona gostuje Dubaiju.

Ne propustiteKošarkaNOVAK U ARENI BODRI ZVEZDU: Najbolji srpski teniser ovaj meč nije hteo da propusti
Novak Đoković
KošarkaSLAVA RUSIJI: Crvena zvezda ruskom pesmom dočekala Žalgiris
Delije, KK Crvena zvezda
KošarkaARENA JE EKSPLODIRALA KADA SE POJAVIO SAŠA OBRADOVIĆ, ON JEDVA OBUZDAO EMOCIJE! Pogledajte kako su navijači Zvezde dočekali svog trenera! VIDEO
ZVEZDA-ZALGIRIS_004.jpg
KošarkaNEKE STVARI SEBI NE SMEJU DA DOPUSTE! Karlik Džons poziva na oprez pred meč sa Realom - zna šta je potrebno za pobedu protiv Madriđana!
partizan-studentski centar-156838.JPG

Novak Đoković u Areni Izvor: Kurir