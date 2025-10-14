Ernangomez je predvodio Barselonu sa 19 poena. Po 12 su postigli Kevin Panter i Majls Kejl
PANTERU PRIJAO PIONIR: Barselona zgromila Makabi u Beogradu
Košarkaši Barselone zabeležili su treću pobedu u Evroligi.
Španci su u utakmici 4. kola kao gosti savlavali Makabi u Beogradu rezultatu 92:71 (31:18, 29:14, 13:16, 19:23).
Izraelski tim je doživeo treći poraz.
Ernangomez je predvodio Barselonu sa 19 poena. Po 12 su postigli Kevin Panter i Majls Kejl.
Kod domaćina Santos je postigao 18 poena, Blat 15, a Sorkin 10.
Makabi u narednom kolu dočekuje Olimpijakos, a Barselona gostuje Dubaiju.
