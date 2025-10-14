Bio je ovo treći poraz turskog tima na startu sezone
DUBAI UNIŠTIO ŠAMPIONA U ISTANBULU: Novi šamar za Fenerbahče u Evroligi
Košarkaši Dubaija zabeležili su drugu pobedu u Evroligi.
Dubai je u okviru 4. kola kao gost savladao aktuelnog šampiona, ekipu Fenerbahčea 93:69 (25:20, 21:11, 25:17, 22:21).
Bio je ovo treći poraz turskog tima na startu sezone.
Mfondu Kabengele je bio junak pobede sa 26 poena. Bejkon je dodao 21 poen, Prepelić i Bertans po 13, a Petrušev 11 poena..
Kod domaćina Boldvin i Kolson su postigli po 12 poena, a Hol 10.
