Košarkaši Crvene zvezde pobedili su na svom terenu u Beogradu Žalgiris 88:79 (23:27, 22:12, 12:19, 31:21), u utakmici četvrtog kola Evrolige, i time prekinuli niz od pet uzastopnih poraza u međusobnim duelima sa klubom iz Kaunasa.

Trener crveno-belih Saša Obradović govorio je na kofnerenciji za medije posle pobede.

"Čestitke mom timu, koji je zaslužio pobedu. Posebno velikim srcem i neverovatnom odbranom. Čak i sa dve trojke može da se dobije utakmica. Žalgiris u ovom trenutku definitivno igra najbolju košarku, a mi smo našli način. Još moram da se prilagodim sistemu. Nije uvek sve bilo najpametnije na terenu, ali smo uspeli da pobedimo", rekao je Obradović.

Prokomentarisao je i MVP-a meča Džordana Nvoru.

"Definitivno je bio iks faktor. Pričamo o Nvori, ali i Kodi je odigrao sa četiri poena sjajnu utakmicu, pa i Davidovac koji je svojom inteligencijom uspeo da nas dovede do ovde. Povezani smo više nego što smo bili u prošlosti. Izgleda bolje posle ove utakmice i Fenera, ali garantujem da će biti i bolje".

Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Zvezda je pogodila dve trojke iz 10 pokušaja.

"Nisu svi dobri šuteri. Malo fali Karter sa svojim šuterima. Ali prvo bacam akcenat na odbranu".

Čime nije zadovoljan Obradović?

"Malo je falilo pameti. Ali treba vremena. Možda treba bolje da gađamo neke mismečeve. Kroz različite sisteme to može da se koriguje. Bitno je da smo našli igrače koji mogu da prave razliku. Nvora je igrač koji može da da neke sigurne poene, pogotovo iz izolacije. U ovakvoj situaciji gde smo skraćeni sa rotacijom, mnogo toga deluje nespontano, ali važna je pobeda".

Šta može da se popravi?

"Ja bih voleo da imamo isti odnos, posebno u odbrani. Jer mnoge loše stvari mogu da se pokriju dobru odbranu. Fizika postoji, možemo različite odbrane da igramo i zbog toga smo nezgodni".

Pronašli ste ulogu Semiju Odželeju...

"Na poziciji 3-4, malo deluje previše igrača. To uopšte nije mana, Evroliga je takvo takmičenje, gde neće pobediti bolji, nego ko bude zdraviji na kraju. Ovaj način igre, kao što se sad dosta forsira. Možda je bilo najviše povreda ikad, velikih povreda. Ja ove godine ne znam koliko je igrača izašlo iz rotacije. Treba se prilagoditi, ne možeš da igraš neku usporenost. Moraš da znaš da igraš sa različitim brzinama. Tako je konstruisana ova ekipa. Možda je preveliko razmišljanje i brzina faktor."

Foto: KK Crvena Zvezda

Kako je bilo večeras debitovati pred navijačima crveno-belih?

"Podrška najboljih navijača na svetu je bila odlučujuća, da se odbrana stegne još više. Meni to znači. U prethodnom delu nisam mogao da osetim slast. Specijalna je emocija, pokušavao sam dosta toga i uspeo sam da iskontrolišem. Hvala im, nek budu uz nas. Bićemo bolji."

Upitan je da prokomentariše Motiejunasa sa kojim je već sarađivao u Monaku.

"Za moje prilagođavanje, osim navijača koji su mi dali veliku podršku, mnogo je važno imati ljude koje znaš. On je uvek bio faktor u svlačionici Monaka i uvek sam imao specijalan odnos sa njim. Uopšte nisam imao sumnje da ćemo da sarađujemo na najvišem nivou. On je faktor koji okuplja ljude i sa košarkaškom inteligencijom zna u svakom trenutku šta da radi. Velika je stvar što imamo takvu situaciju kao što je sada".

Prokomentarisao je i tehnučku koju je dobio Moneke.

"Moramo da se prilagođavamo na te tehničke i ta nova pravila. Bila je jedna u Minhenu, ne može da se ponovi na isti način, ajmo da budemo malo pametni. Ne znam da li je baš bilo za tehničku, ali je važno da je tim ostao zajedno".

Čima Moneke, Nikola Kalinić Foto: Starsport

Situacija sa povređenim igračima:

"Videćemo od dana do dana. Dobrić i Plavšić dobro treniraju, ali ne znam kad će da zaigraju".

Crvena zvezda zauzima 13. mesto na tabeli sa skorom 2/2, dok je Žalgiris i dalje prvi sa tri pobede i jednim porazom.

Crveno-beli će u narednom kolu, u petak u Beogradu dočekati Real Madrid, dok će Žalgiris u četvrtak u Kaunasu biti domaćin protiv Olimpije iz Milana.

