Košarkaši Crvene zvezde uspeli su da se izdignu iznad svih porblema i sa svega 10 igrača u rosteru sruše aktuelnog lidera EvroligeŽalgiris - u paklu Beogradske arene rezultatom 88:79.

Bio je ovo ujedno i debi Saše Obradovića na klupi Zvezde, a iako je imao malo vremena, defanzivno je podigao tim i ulio im dodatno samopouzdanje - dovoljno za veliku pobedu nakon 0-2 na startu Evrolige.

Džordan Nvora - noćna mora!

Iako je utakmicu počeo sa nekoliko ishitrenih šuteva kao po navici, ubrzo je to promenio i do kraja meča bio pravi lider Zvezde! Krenuo je da prodorom napada koš Žalgirisa i potpuno ih razbio u drugom poluvremenu.

U odbrani je lupao blokade i krpio sve, a presekao je i nekoliko važnih napada gostiju. Bio je to Nvora koji je neophodan Zvezdi! Na kraju je upisao 24 poena uz čak sedam skokova.

Timska odbrana i skok!

Delovala je Zvezda za vreme mandata Janisa Sferopulosa potpuno razmagnetisano u odbrani, a onda se desio preokret! Počela je Zvezda da koristi fiziku koju poseduje u svom rosteru i rezultat je očigledan - pobeda!

Nije Žalgiris u četvrtoj deonici našao put do koša, a često su bili daleko od bilo kakvog pokušaja šuta. Vešto je, pre svega Odželej, lovio bekove gostiju i krao lopte na prvom pasu. To je dodatno probudilo punu Arenu ove večeri!

Motijeunas je veliko pojačanje

Bila je Zvezda na ivici ponora u drugoj deonici, ali tada je na scenu stupio iskusni Donatas Motiejunas! Ušao je u igru, vezao šest poena i pokrenuo seriju od 11:0 - koja je na kraju i odredila put Zvezde u drugom delu meča.

Bez dileme, njegovo iskustvo mnogo znači Zvezdi i Saši Obradoviću - koji neće morati "dva puta da mu nešto kaže".

Sjajan debi Saše Obradovića u njegovom drugom mandatu na klupi Zvezde. Dobro je defanzivno spremio tim, ali i iskoristio loš šut za tri gostiju u periodu od druge do kraja treće deonice.

Trenutno mu nedostaje veliki broj igrača, naročito na mestu beka šutera, otud je Nvora morao da odigra tu ulogu - i bio je na visini zadatka.

