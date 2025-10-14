U prvoj utakmici u svom drugom mandatu na klupi Crvene zvezde Saša Obradović je uspeo da izvuče maksimum iz ekipe i da nanese Žalgirisu prvi ovosezonski poraz u elitnom takmičenju.

"Mislim da je velika stvar što smo se oslonili na odbranu i zaustavili njihovu seriju. Nismo im dozvolili da igraju svoju igru i zato smo pobedili. Lako je igrati košarku kada ti svi veruju i tako je meni sada. Imam sjajne ljude oko sebe. Pričao sam sa navijačima, ovo je "ludilo". Ljudi kažu da Partizan ima bolju atmosferu, a nije to tako. Ovo je sjajna atmosfera kakvu nisam video od koledža", rekao je Nvora posle meča.