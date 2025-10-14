"OVO JE LUDILO" Nvora srušio Žalgiris, pa pričao o navijačima: Jednom rečenicom "pecnuo" Partizan
Košarkaši Crvene zvezde su u Beogradu, u četvrtom kolu Evrolige, pobedili Žalgiris sa 88:79 (23:27, 22:12, 12:19, 31:21) i posle dva poraza na startu, stigli su do druge uzastopne pobede.
U prvoj utakmici u svom drugom mandatu na klupi Crvene zvezde Saša Obradović je uspeo da izvuče maksimum iz ekipe i da nanese Žalgirisu prvi ovosezonski poraz u elitnom takmičenju.
Zvezdu je do pobede predvodio Džordan Nvora sa 24 poena.
"Mislim da je velika stvar što smo se oslonili na odbranu i zaustavili njihovu seriju. Nismo im dozvolili da igraju svoju igru i zato smo pobedili. Lako je igrati košarku kada ti svi veruju i tako je meni sada. Imam sjajne ljude oko sebe. Pričao sam sa navijačima, ovo je "ludilo". Ljudi kažu da Partizan ima bolju atmosferu, a nije to tako. Ovo je sjajna atmosfera kakvu nisam video od koledža", rekao je Nvora posle meča.