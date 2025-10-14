Slušaj vest

Najefikasniji kod Olimpijakosa bili su Alek Piters sa 14, Tajson Vord sa 13, Saša Vezenkov sa 12 i Tajler Dorsi sa 11 poena.

Obe ekipe su upisale po dve pobede i dva poraza.

U narednom kolu, Efes će u Istanbulu dočekati Panatinaikos, dok će Olimpijakos gostovati Makabiju.

Bajern bolji od Olimpije

Košarkaši Bajern Minhena pobedili su na svom terenu Olimpiju iz Milana 64:53 (16:14, 12:19, 18:7, 18:13), u utakmici četvrtog kola Evrolige.

Najefikasniji u ekipi Bajerna bio je srpski krilni centar Vladimir Lučić sa 15 poena, uz pet skokova. Andreas Obst je dodao 14 poena i pet skokova, dok je Kamar Boldvin upisao 11 poena.

U ekipi Olimpije najefikasniji je bio Devin Buker sa 11 poena, uz 12 skokova, dok je Šavon Šilds dodao 10 poena i pet skokova. Srpski bek Marko Gudurić je za nepunih 20 minuta igre zabeležio tri poena, dva skoka i asistenciju.

Bajern zauzima 14. mesto na tabeli sa skorom 2/2, dok se Olimpija nalazi na 17. poziciji sa jednom pobedom i tri poraza.

Oba kluba će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu, Bajern u četvrtak u Istanbulu protiv Fenerbahčea, a Olimpija istog dana u Kaunasu protiv Žalgirisa.

(Beta)