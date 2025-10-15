Slušaj vest

Denver Nagetsi savladali su Čikago Bulse u predsezonskom meču NBA lige rezultatom 124:117, a srpski as Nikola Jokić sa "pola gasa" bio je blizu tripl-dabl učinka.

Nikola je za 24 minuta na terenu lagano ubacio 18 poena, zabeležio osam asistencija asistencija i osam skokova.

Iz igre je šutirao 70 odso (7/10 za dva, trojke nije pokušavao), 100 odsto sa linije za slobodna bacanja (4 od 4), a sa njim na terenu Nagetsi su bili 24 poena u plusu (+/- statistika).

Što je najbitnije, deluje da su Nagetsi sastavili sjajan tim i da Nikola više neće morati sve sam. Džamal Marej nalazi se u sjajnoj formi, na ovom meču bio je najefikasniji na terenu sa 30 postignutih poena. Sjajan je bio i Aron Gordon, koji je meč završio sa 17 poena, a dvocifreni su bili i Pejton Votson sa 12 poena, Kameron Džonson sa 11 i Tim Hardvej Junior sa 10 postignutih poena.

U ekipi Čikaga najbolji je bio Džoš Gidi sa 25 poena, dok je iskusni Crnogorac Nikola Vučević meč završio sa pet poena, 10 skokova i četiri asistencije.

