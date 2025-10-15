Slušaj vest

Iskusni srpski košarkaški trener i analitičar "Arene sport", Vlade Đurović, analizirao je veliki trijumf crveno-belih u četvrtom kolu Evrolige.

Na novom debiju trenera Saše Obradovića Zvezda je savladala Žalgiris 88:79 i tako stigla do prvog trijumfa pred svojim navijačima u novoj sezoni.

Đurović je čestitao crveno-belima na izuzetno važnom trijumfu, pohvalio je novog trenera Sašu Obradovića i sjajno Džordana Nvoru, a onda konstatovao da je srpskom timu neophodan novi plejmejker, ukoliko želi da nastavi sa dobrim rezultatima u elitnom takmičenju.

Ozbiljan pik ima Đurović na Kodija Milera-Mekintajera. Prozivao ga je žestoko posle Bajerna i Fenerbahčea, a žestoke kritike nisu izostale ni ovaj put.

"Ja lično bih dao zlatne medalje i Obradoviću i Tomoviću - sa Mekintajerom na pleju preko 30 minuta, pa to je fantastično. Dakle, da bude prvi plej, a da ekipa dobija, to je čudo jedno. I danas šta je on radio, on ima šest asistencija, dao je četiri poena za 31 minut, šest asistencija, pa eto nije loše... Koliko je prodatih lopti imao, način na koji je vodio ekipu..." nezadovoljan je Đurović.

Ishvalio je Vlade Nvoru, izneo pohvale na račun Motiejunasa i ostalih igrača, a onda se ponovo vratio na Kodija.

"Hitno mora da se dovede plejmejker, jer sa ovim se samo zavaravamo", naglasio je Đurović.

