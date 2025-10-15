Spolstra se smatra jedinim od naboljih trenera u istoriji NBA lige. Bio je pomoćni trener i direktor odseka za skauting u Majamiju od 2001. do 2008. Za to vreme je Majami bio prvak NBA 2006. Postao je glavni trener te ekipe pred sezonu 2008/09, a tokom njegovog mandata Majami je šest puta bio učesnik finala, a titule je osvajao 2012. i 2013.