Spolstra je kormilo reprezentacije preuzeo od čuvenog Stiva Kera i vodiće "drim tim" naredne tri godine, zaključno sa Olimpijskim igrama u Los Anđelesu.

Podsetimo, trener Majamija bio je asistent Stivu Keru na Olimpijskim igrama u Parizu.

Spolstra se smatra jedinim od naboljih trenera u istoriji NBA lige. Bio je pomoćni trener i direktor odseka za skauting u Majamiju od 2001. do 2008. Za to vreme je Majami bio prvak NBA 2006. Postao je glavni trener te ekipe pred sezonu 2008/09, a tokom njegovog mandata Majami je šest puta bio učesnik finala, a titule je osvajao 2012. i 2013.

Dva puta je bio trener na Ol-staru i jednom je bio dobitnik nagrade za trenera godine.

