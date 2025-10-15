Jedan od najcenjenijih NBA trenera, Erik Spolstra, novi je selektor Sjedinjenih Američkih Država.
JOVIĆEV TRENER POSTAO SELEKTOR AMERIKE! Vodiće moćni "drim tim" naredne tri godine!
Spolstra je kormilo reprezentacije preuzeo od čuvenog Stiva Kera i vodiće "drim tim" naredne tri godine, zaključno sa Olimpijskim igrama u Los Anđelesu.
Podsetimo, trener Majamija bio je asistent Stivu Keru na Olimpijskim igrama u Parizu.
Spolstra se smatra jedinim od naboljih trenera u istoriji NBA lige. Bio je pomoćni trener i direktor odseka za skauting u Majamiju od 2001. do 2008. Za to vreme je Majami bio prvak NBA 2006. Postao je glavni trener te ekipe pred sezonu 2008/09, a tokom njegovog mandata Majami je šest puta bio učesnik finala, a titule je osvajao 2012. i 2013.
Dva puta je bio trener na Ol-staru i jednom je bio dobitnik nagrade za trenera godine.
