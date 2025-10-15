Sjajnim potezom izazvao delirijum u dvorani.
OVO ŠTO ON RADI JE NADREALNO! Luda asistencija Nikole Jokić, Vučević nije znao šta ga je snašlo! (VIDEO)
U sjajnoj formi nalazi se Nikola Jokić pred start nove NBA sezone.
Nagetsi su prethodne noći u pripremnom meču savladali pred svojim navijačima Čikago Bulse rezultatom 124:117, a Srbin je sa "pola gasa" bio blizu tripl-dabl učinka.
Detalji sa utakmice Denver - Čikago. Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Za 24 minuta na parketu zabeležio je 18 poena, osam skokova i osam asistencija, od kojih se jedna posebno izdvojila.
Spektakularan "alej-up" pas bacio je Nikola preko svog imenjaka Vučevića za brutalno zakucavanje Arona Gordona.
Sve ono što navijači obožavaju da gledaju, radio je Nikola na terenu - pogađao je iz svih mogućih pozicija, razigravao saigrače, čak i zakucavao... Uživajte u njegovim najboljim potezima sa ovog meča:
