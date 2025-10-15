Slušaj vest

Poznati srpski košarkaški trener, Vlade Đurović, analizirao je veliki trijumf Crvene zvezde u četvrtom kolu Evrolige.

Podsetimo, na novom trenerskom debiju Saše Obradovića crveno-beli su pred svojim navijačima savladali ekipu Žalgirisa i tako stigli do drugog trijumfa u elitnom takmičenju ove sezone.

Analitičar "Arene sport", Vlada Đurović, nakon meča prokomentarisao je igru crveno-belih. Uz nove žestoke kritike na račun Kodija Milera-Mekintajera iskusni trener izneo je i brojne pohvale. Hvalio je novog trenera Obradovića, sjajnog Nvoru i Motiejunasa, a bio je i pozitivno iznenađen dobrim izdanjem Semija Odželeja, koji je bio očajan u prethodnim mečevima.

Istakao je Đurović da je Odželej podigao nivo igre, ali smatra da i dalje ne koristi ogroman potencijal koji poseduje.

"Odželej je na kraju ispao džoker, dao je 10 poena. Verujem da trener Žalgirisa, kao ni mi ovde, nismo očekivali da će dati više od tri, koliko je inače davao, to je nadoknadilo ono što bi povređeni igrači uradili", kaže Đurović i dodaje:

"Isto tako, Odželej ima telo do pet miliona dolara, neviđena snaga, ali da tako loše odigra one prve utakmice… baš neverovatno. Čini mi se da na nekom prodoru nije znao način, da li želi da ide levom rukom, desnom, možda je napravio korake, toliko nesigurnosti. Sa njim neko mora da porazgovara, on može mnogo bolje", smatra iskusni trener.

