Crveno-beli su u četvrtom kolu Evrolige pobedili Žalgiris u Beogradskoj areni i toj ekipi naneli prvi poraz nakon tri pobede na startu sezone.

Saša Obradović je novi boravak na Malom Kalemegdanu započeo trijumfalno, a kako je i sam rekao, prvi put je vodio ekipu u ovakvoj atmosferi.

Saša Obradović na utakmici protiv Žalgirisa Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Podsetimo, Obradović je vodio crveno-bele u 2020. godini kada nije bilo publike zbog korona virusa.

"Hvala sjajnim navijačima. Prvi put sam u ovakvoj atmosferi i meni je to posebno važno. Pobedili smo sjajan tim, a na poluvremenu sam rekao da ovakav meč dobijaš sjajnom odbranom i velikim srcem. To smo pokazali", rekao je Saša Obradović nakon utakmice.

Ono što nije moglo da se vidi u televizijskom prenosu jeste reakcija košarkaške legende na kraju meča.

Pri prvom izlasku iz tunela pred navijače se borio sa emocijama dok su ga navijači pozdravljali ovacijama i skandiranjem imena. Tokom utakmice je često izgledao napeto, kao da će svakog časa da "eksplodira", a laknulo mu je kada je na kraju njegov tim stigao do pobede.

Iskontrolisao je emocije i odmah krenuo da pozdravi protivničke trener i igrače, a onda otišao do centra terena.

Tamo je sačekao Zvezdine košarkaše, izgovorio nekoliko reči i onda se zaputio ka svlačionici.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Saša Obradović na kraju utakmice protiv Žalgirisa Izvor: Kurir

Saša Obradović na utakmici protiv Žalgirisa
Saša Obradović
Semi Odželej
Džordan Nvora

Saša Obradović, Delije, doček Izvor: Kurir