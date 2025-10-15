Slušaj vest

Trener Saša Obradović je tako upisao trijumf na svom novom debiju, a krilni centar Zvezde Čima Moneke je nakon meča rekao da je rešio "probleme" sa srpskim stručnjakom.

Podsetimo, njih dvojica su već sarađivali u Monaku i tamo baš i nisu bili na "istim talasnim dužinama".

Moneke sada tvrdi da je loš odnos ostao iza njih.

"Fenomenalno se osećam sa Sašom na klupi. Zaista neverovatno. Razgovarali smo, raščistili sve iz prošlosti i mislim da nas čeka jedno veoma, veoma uzbudljivo poglavlje", kazao je Nigerijac za "Meridian sport".

1/6 Vidi galeriju Moneke u dresu Crvene zvezde. Foto: Starsport, Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Potom je govorio o samoj utakmici sa Žalgirisom, koji je u Beograd došao sa učinkom 3-0.

"Zašto smo pobedili? Izgradnja identiteta, a to je odbrana, fizička igra, preuzimanja i jednostavno da budemo čvrsti. To je ono što želimo da budemo. Pogodili smo samo dve trojke i pričao sam o tome: biće utakmica kada ne pogađamo ili ne šutiramo mnogo trojki, kada ne ide šut, ali ne smemo da dopustimo da nam zbog toga padne energija i zalaganje. Utakmica sa Žalgirisom je savršen primer toga", istakao je Moneke.

Kurir sport / Sportske.net