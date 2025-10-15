Slušaj vest

Trener Saša Obradović je tako upisao trijumf na svom novom debiju, a krilni centar Zvezde Čima Moneke je nakon meča rekao da je rešio "probleme" sa srpskim stručnjakom.

Podsetimo, njih dvojica su već sarađivali u Monaku i tamo baš i nisu bili na "istim talasnim dužinama".

Moneke sada tvrdi da je loš odnos ostao iza njih.

"Fenomenalno se osećam sa Sašom na klupi. Zaista neverovatno. Razgovarali smo, raščistili sve iz prošlosti i mislim da nas čeka jedno veoma, veoma uzbudljivo poglavlje", kazao je Nigerijac za "Meridian sport".

Moneke u dresu Crvene zvezde. Foto: Starsport, Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Potom je govorio o samoj utakmici sa Žalgirisom, koji je u Beograd došao sa učinkom 3-0.

"Zašto smo pobedili? Izgradnja identiteta, a to je odbrana, fizička igra, preuzimanja i jednostavno da budemo čvrsti. To je ono što želimo da budemo. Pogodili smo samo dve trojke i pričao sam o tome: biće utakmica kada ne pogađamo ili ne šutiramo mnogo trojki, kada ne ide šut, ali ne smemo da dopustimo da nam zbog toga padne energija i zalaganje. Utakmica sa Žalgirisom je savršen primer toga", istakao je Moneke.

Kurir sport / Sportske.net

Ne propustiteKošarka"RAKIJA, KAJMAK, SARMA, BUREK..." Moneke izdominirao na mrežama posle pobede nad Fenerbahčeom!
Čima Moneke
KošarkaMONEKE SLUČAJNO OTKRIO KO ĆE BITI NOVI TRENER ZVEZDE: Verujem da ćemo imati drugačiji dijalog sada, da ćemo rešiti neke stvari!
Čima Moneke
KošarkaLUDILO NAKON MEČA: Prve reči Tomovića nakon herojske pobede, a onda je doleteo i Moneke!
Čima Moneke i Tomislav Tomović
KošarkaTEŠKO MU JE PAO ODLAZAK IZ ZVEZDE: Oglasio se Čima Moneke i rastužio "delije"! Promene na Malom Kalemegdanu nisu prošle mimo najvećeg pojačanja crveno-belih!
Čima Moneke
KošarkaKAKVA IZJAVA ČIME MONEKEA NAKON ČUDA U ISTANBULU: Evo šta je rekao o Janisu Sferopulosu!
Čima Moneke

Čima Moneke zagrlio Tomislava Tomovića Izvor: Arena 1 Premium