Ruski mediji u odama pišu o atmosferi na utakmici Evrolige između Crvene zvezde i Žalgirisa, koju su crveno-beli rešili u svoju korist rezultatom - 88:79.

Ruski klubovi CSKA, Zenit i Uniks od 2022. ne igraju Evroligu zbog rata između Ukrajine i Rusije i međunarodnih sankcija.

Performans Delija na utakmici Crvena zvezda - Žalgiris Foto: Kurir Sport

Ali, ruski mediji sa velikom pažnjom prate sve što se dešava u Evroligi. Tako je bilo i ovaj put, kada su izveštavali sa utakmice između Crvene zvezde i Žalgirisa. Malo je reći da su bili oduševljeni prizorom pred početak utakmice, a onda i tokom meča, kada se u kopu sa Zvezdinim navijačima sve vreme vijorio barjak sa spojenim zastavama Srbije i Rusije.

Tokom zagrevanja, pred početak utakmice između Crvene zvezde i Žalgirisa, orile su se pesme "Rusija" i "Da li znate", koje su vrlo popularne u Rusiji. Navijači Crvene zvezde u nekoliko navrata su pevali čuvenu pesmu "Kaćuša", na opšte oduševljenje ruskih izveštača. Oni navode i da su navijači postavili veliku srpsku zastavu na gornji nivo tribina, a rusku na donji.

Dalje, ruski mediji pišu da su na utakmici viđeni transparenti "Slava Rusiji", zastave Spartaka iz Moskve, kao i protiv NATO pakta.

- Ove ruske pesme i transparenti bili su podsetnik na jake veze između srpskog i ruskog naroda, koje traju vekovima, a takođe demonstriraju još jaču vezu između navijača Crvene zvezde i Spartaka iz Moskve. Ovaj događaj su organizovali isključivo naši navijači. To je bila njihova inicijativa - rekao je za ruski portal Sport 24 Igor Vujičin, portparol KK Crvena zvezda i dodao:

- Nije bilo poziva iz Evrolige našem klubu povodom ovoga. A zašto bi ih bilo? Da li je moguće da se ove pesme vide kao zločin? A osim toga, kao što se svi sećamo, prošle nedelje je Evroliga objavila da su ruski klubovi veoma blizu povratka u takmičenje. Tako da se svi jako radujemo tome!

Kurir sport/Sport 24