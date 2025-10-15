Svi događaji
Od najnovijeg
20:12

Partizan od čuvene utakmice nema pobedu nad Madriđanima

Partizan u Madridu igra protiv neugodne tradicije.

Real je slavio u poslednjih sedam međusobnih duela.

Partizan je poslednji put savladao Real u čuvenom meču u četvrtfinalnoj plej-of seriji 2023. godine, kada su Španci inicirali tuču.

Real je posle toga tri puta pobedio u Madridu i četiri puta u Beogradu.

20:11

Tabela



Standings provided by Sofascore

19:50

Potencijalni sastavi

REAL - PARTIZAN

Hala: Movistar arena, Madrid

Sudije: Emin Mogulkoč, Boris Rižnik, Joanis Fufis

REAL: Lils, Kramer, Kampaco, Okeke, Hezonja, Almansa, Dek, Fernando, Tavares, Ljulj, Feliz, Grinvalds. Trener: Serđo Skariolo.

PARTIZAN: K. Džons, Murinen, Vašington, Osetkovski, Marinković, Pokuševski, Braun, Bonga, Lakić, Parker, T. Džons. Trener: Željko Obradović.