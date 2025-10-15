REAL - PARTIZAN 20.45
Iz minuta u minut
Košarka
REAL - PARTIZAN: Crno-beli jure u Madridu prekid neugodne tradicije
Košarkaši Partizana u okviru 4. kola Evrolige gostuju Realu u Madridu.
Ključni događaji
Uživo
Samo ključni događaji
20:12
Partizan od čuvene utakmice nema pobedu nad Madriđanima
Partizan u Madridu igra protiv neugodne tradicije.
Real je slavio u poslednjih sedam međusobnih duela.
Partizan je poslednji put savladao Real u čuvenom meču u četvrtfinalnoj plej-of seriji 2023. godine, kada su Španci inicirali tuču.
Real je posle toga tri puta pobedio u Madridu i četiri puta u Beogradu.
20:11
Standings provided by Sofascore
Tabela
Standings provided by Sofascore
19:50
Potencijalni sastavi
REAL - PARTIZAN
Hala: Movistar arena, Madrid
Sudije: Emin Mogulkoč, Boris Rižnik, Joanis Fufis
REAL: Lils, Kramer, Kampaco, Okeke, Hezonja, Almansa, Dek, Fernando, Tavares, Ljulj, Feliz, Grinvalds. Trener: Serđo Skariolo.
PARTIZAN: K. Džons, Murinen, Vašington, Osetkovski, Marinković, Pokuševski, Braun, Bonga, Lakić, Parker, T. Džons. Trener: Željko Obradović.
Reaguj
Komentariši