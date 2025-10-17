Slušaj vest

Drugo kolo Košarkaške lige Srbije već je donelo nekoliko zanimljivih mečeva i neočekivanih rezultata.

Prve pobede u elitnom rangu takmičenja zabeležile su novajlije u KLS, dok je aktuelni šampion pretrpeo poraz od mlade ekipe Metalca u Valjevu.

Komentar ovog izuzetno zanimljivog kola stigao je od bivšeg trenera OKK Beograda, sada trenera Mege i trenera U19 reprezentacije Srbije, Vuleta Avdalovića.

"Po meni je najveće iznenađenje poraz Mladosti od Borca, s obzirom da je novajlij u KLS. Napravili su odličan tim, odigrali jako dobro i efikasno, kao i na Zemun kupu protiv Mladosti. Očekivao sam možda da će domaći da odigraju bolje, ali ekipa trenera Trifunovića je bila uverljiva i zato mi i jeste iznenađenje ovaj meč", rekao je Avdalović.

Vršac morao je položiti koplja u zanimljivom meču u Valjevu, što je po mnogima iznenađenje.

"Metalac je sada napravio ekipu u saradnji sa Partizanom. Malo su kasnili sa okupljanjem i pripremama, ali uz strance koje su doveli, kao i mlade igrače iz Partizana, nisu loš tim. Imaju dobrog trenera i domaće igrače. A Vršac... Vršac nije toliko jak koliko je bio prethodnih godina i njihov poraz u Valjevu možda jeste iznenađenje, ali za mene ne toliko", jasan je trener Mege.

Komšijski derbi u Velikom parku opravdao je očekivanja, a bodovi pripali Čajetincima.

"Zlatibor ima kvalitetan sastav i godinama su jedna od najjačih ekipa u ligi. Sloboda takođe jako dobro igra od kada je u Užice došao Vlada Đokić, koga zaista mnogo cenim kao trenera. Očekivao sam izjednačenu utakmicu kakva je i bila. Trijumf je pripao gostima, koji možda i jesu bili blagi favoriti u tom susretu".

Vojvodina nije ostavila šanse jednom novom Dynamicu u Železniku.

"Po mom mišljenju, Novosađani imaju jako kvalitetan sastav i sve osim njihove pobede nad Dynamicom za mene bi bilo iznenađenje. Ekipa iz Železnika je jako mlada, mislim da su uz OKK Beograd najmlađi u igi . Smatram da će, kako sezona bude odmicala, biti sve bolji".

Njegov bivši tim je pretrpeo poraz od Kraljevčana na domaćem parketu, ali Avdalović smatra da su odigrali prilično dobru utakmicu.

"Sloga ima dosta iskusniji sastav i pokazali su da su u ovom trenutku možda bolji. Bio je zaista dobar meč, a kao što sam rekao i za Dynamic i OKK ima jako mlad tim i smatram da i njima treba vremena i da će kroz sezonu biti sve bolji. Imaju veliki potencijal".

Vremena treba i za Joker, koji je pretrpeo uverljiv poraz na domaćem parketu od Pančevaca.

"Tamiš je napravio jako dobru selekciju i očekivao sam da će odigrati dobro, s obzirom da se godinama unazad ističu u ligi sa iskusnim i kvalitetnim igračima. Somborci takođe spadaju među klubove koji su akcenat stavili na rad sa mladima. Podmladili su tim i ako i dalje budu igrali u istom sastavu, biće i oni kako prvenstvo bude odmicalo sve bolji".

Do istorijske pobede proteklog vikenda stigao je Hercegovac iz Gajdobre, koji je na domaćem terenu savladao Čačak94.

"Hercegovac je napravio dobru selekciju, doveli su dosta dobrih igrača i za mene su sigurno kandidati za gornji deo tabele. Naravno, u zavisnosti od toga kako će se odvijati prvenstvo, to se nikada ne zna. Ekipa iz Gajdobre je pokazala da ima kvalitet, a isto mislim i za Čačane".

Njegov kolega i pomoćnik u reprezentaciji Marko Boltić nastavlja da radi odličan posao u BKK Radničkom, sa kojim je u nedelju stigao do drugog uzastopnog trijumfa u KLS protiv Kragujevčana.

"U BKK Radničkom su i prošle sezone mladi igrači imali jako važnu ulogu, a ove godine se pokazuje da je to pravi put. Jesu doveli nekoliko starijih igrača, ali uz Boltića, koji radi izuzetan posao, sav trud sada dolazi na naplatu. Zaslužuju da uživaju u ove dve pobede i nadam se da će nastaviti i dalje u istom ritmu".

Ne može da se ne primeti da se ove godine sve veći broj klubova u KLS odlučio da fokus stavi na rad sa mladim igračima.

"Mislim da u uslovima u kojima se danas igra košarka, jedino ima smisla okrenuti se radu sa mladim igračima. Jako je teško da oni dobiju šansu u nekim većim klubovima i KLS je po meni pravi nivo za košarkaše koji izlaze iz juniora i ulaze u seniorsku košarku. Apsolutno podržavam taj put i nadam se da će sve više klubova ići u tom pravcu. Prethodnih godina se pokazalo da je sve veći broj igrača koji su preko KLS stigli do nekog višeg nivoa, pa čak i do seniorske reprezentacije Srbije. Svima se isplati da mladi igrači stasavaju kroz domaći šampionat i dobijaju svoju šansu", zaključio je trener Mege, Vule Avdalović.

