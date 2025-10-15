Zbog rata u Izraelu tamošnji klubovi i reprezentacije već duže vreme svoje međunarodne utakmice igraju van domovine.
MAKABI TRAŽIO OD EVROLIGE DA SE IZRAELCI VRATE KUĆI: Proglašen kraj sukoba, odmah stigao zahtev iz Tel Aviva!
Međutim agoniji koja traje već više od dve godine bi uskoro mogao, doći kraj nakon što je objavljeno da su sukobi završeni, a izraelski velikan Makabi iz Tel Aviva se zvanično obratio Evroligi i zatražio da Izraelci ponovo budu domaćini kod kuće, javlja tamošnji portal "One".
Makabi Tel Aviv Foto: Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©, Starsport
Makabi svoje evroligaške utakmice igra kao domaćinu beogradskoj hali "Pionir". drugi predstavnik Izraela u Evroligi Hapoel Tel Aviv domaćin u Bugarskoj, a učesnik Evrokupa Hapoel Jerusalim za nominalni domaći teren ima halu "Ranko Žeravica" u srpskoj prestonici.
Ostaje da se vidi kako će Evroliga odgovoriti na zahtev Makabija, a u međuvremenu je Vlada Španija donela odluku da španski klubovi protiv Izraelaca igraju pred praznim tribinama iz bezbednosnih razloga.
