Slušaj vest

Međutim agoniji koja traje već više od dve godine bi uskoro mogao, doći kraj nakon što je objavljeno da su sukobi završeni, a izraelski velikan Makabi iz Tel Aviva se zvanično obratio Evroligi i zatražio da Izraelci ponovo budu domaćini kod kuće, javlja tamošnji portal "One".

1/6 Vidi galeriju Makabi Tel Aviv Foto: Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©, Starsport

Makabi svoje evroligaške utakmice igra kao domaćinu beogradskoj hali "Pionir". drugi predstavnik Izraela u Evroligi Hapoel Tel Aviv domaćin u Bugarskoj, a učesnik Evrokupa Hapoel Jerusalim za nominalni domaći teren ima halu "Ranko Žeravica" u srpskoj prestonici.

Ostaje da se vidi kako će Evroliga odgovoriti na zahtev Makabija, a u međuvremenu je Vlada Španija donela odluku da španski klubovi protiv Izraelaca igraju pred praznim tribinama iz bezbednosnih razloga.