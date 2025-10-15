Zvezda ima učinak 2/0, dok je Sarluj upisao i drugi poraz
Košarka
KOŠARKAŠICE ZVEZDE NASTAVILE SERIJU POBEDA: Crveno-bele savladale nemački Sarluj u Evrokupu
Slušaj vest
Košarkašice Crvene zvezde pobedile su večeras u beogradskoj hali "Ranko Žeravica" ekipu nemačkog Sarluja sa 78:65 (22:11, 25:21, 11:11, 20:22), u meču drugog kola Grupe E Evrokupa.
Košarkašice, Crvena zvezda - Kraljevo Foto: ŽKK Kraljevo, Nenad Jerotijević
Vidi galeriju
Najefikasnija u ekipi Zvezde bila je Dorijan Dahan Sujić sa 17 poena, uz pet skokova, dok je poen manje upisala Ivon Anderson, uz šest asistencija.
U nemačkom timu dvocifreni učinak imala je Rosa Lehtoranta sa 14 poena, uz pet uhvaćenih lopti.
Zvezda ima učinak 2/0, dok je Sarluj upisao i drugi poraz.
Sutra se u okviru ove grupe sastaju turski Emlak Konut i TTT iz Rige (18.00).
Zvezda u narednom kolu gostuje Emlak Konutu, a Sarluj gostuje TTT Rigi.
Reaguj
Komentariši