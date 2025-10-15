Slušaj vest

Košarkašice Crvene zvezde pobedile su večeras u beogradskoj hali "Ranko Žeravica" ekipu nemačkog Sarluja sa 78:65 (22:11, 25:21, 11:11, 20:22), u meču drugog kola Grupe E Evrokupa.

Košarkašice, Crvena zvezda - Kraljevo Foto: ŽKK Kraljevo, Nenad Jerotijević

Najefikasnija u ekipi Zvezde bila je Dorijan Dahan Sujić sa 17 poena, uz pet skokova, dok je poen manje upisala Ivon Anderson, uz šest asistencija.

U nemačkom timu dvocifreni učinak imala je Rosa Lehtoranta sa 14 poena, uz pet uhvaćenih lopti.

Zvezda ima učinak 2/0, dok je Sarluj upisao i drugi poraz.

Sutra se u okviru ove grupe sastaju turski Emlak Konut i TTT iz Rige (18.00).

Zvezda u narednom kolu gostuje Emlak Konutu, a Sarluj gostuje TTT Rigi.

