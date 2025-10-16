Slušaj vest

Ljubiteljima košarke još uvek su u svežem sećanju nemile scene iz druge utakmice plej-of serije između Reala i Partizana u sezoni 2022/23.

Real - Partizan Foto: OSCAR DEL POZO / AFP / Profimedia

 I malo je nedostajalo da nam košarkaši ova dva kluba osveže sećanje.

U finišu napetog meča četvrtog kola Evrolige, tačnije nešto više od dva minuta pre kraja, Džabari Parker je krenuo da se obračuna sa Valterom Tavaresom. Bilo je očigledno da košarkaš Partizana nije više mogao da trpi provokacije, kao i udarac u leđa koji je prethodio ovo situaciji.

Parker se uneo u lice centru Reala, ali je srećom na vreme odustao od fizičkog obračuna.

Usledile su reči koje nisu prikladne za javnost.

