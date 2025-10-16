Slušaj vest

Doskorašnji selektor naše košarkaške reprezentacije, iskusni stručnjak Svetislav Pešić, otkrio je kakve probleme je imao sa timom tokom Eurobasketa u Rigi.

Srbija je u prestonicu Letonije otišla kao prvi favorit za zlato, a doživela je eliminaciju već na startu nokaut faze. Iznenađenje veka napravila je Finska, koja je eliminisala naš tim u osmini finala.

Nakon sjajnih partija u pripremnom periodu i fantastične igre na otvaranju turnira protiv Estonije, kola su krenula nizbrdo... Već u drugom kolu ostali smo bez kapitena Bogdanovića, a onda su se pehovi nizali kao na traci.

"Pripremne utakmice su bile odlične, kao i na početku Evropskog prvenstva. I onda je došla utakmica sa Portugalom, gde nam se Bogdanović povredio. Jedan od najvažnijih igrača. Povreda Bogdanovića je unutar ekipe povečala odgovornost i motivaciju u nekom drugom smislu, da drugi igrači osete potrebu da preuzmu više odgovornosti. I odigrali smo utakmicu protiv Letonije fantastično. Ta utakmica nam je podigla samopouzdanje", kaže Pešić u razgovoru za "Nedeljnik" i dodaje:

Jokić i Bogdanović na Evropskom prvenstvu Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe

"Bio sam zadovoljan jer nisam morao igračima da govorim da smo izgubili Bogdana i da treba da preuzmu odgovornost. Videlo se da oni to osećaju. Ali onda dolazi Turska. i u petom-šestom minutu Avramović se povredio. A on nam je najvažniji igrač. On je pokretač naše kompletne odbrane. Mi živimo od odbrane. Naravno, imamo najboljeg igrača na svetu, ali i Jokić živi od svih ostalih. Posle se i Vukčević povredio u toj utakmici. Naravno, nije on najvažniji igrač, ali smanjune se rotacija. Povređuje se potom i Gudurić. Jedan trening može drugi treneing ne može. Utakmicu sa Turskom gubimo na jedan posed i to bez Avramovića".

Kao da to nije bilo dovoljno... Nakon okršaja sa Turskom naš tim je pokosio virus.

1/7 Vidi galeriju Nikola Jokić na meču Srbija - Finska Eurobasket 2025 Foto: PEDJA MILOSAVLJEVIC/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

"Dolazim na doručak, kad tamo nema Jokića. Nema ni Nikole Jovića. Gde su oni? Profesor doktor Gaga Radovanović mi saopštava da su bolesni. Eto, to su bili naši problemi kojima smo se mi bavili. Izgleda da jeste bio neki virus. Prethodnog dana u hoteli mi se otvorio lift, a u njemu letonski trener Banki. On mi kaže - neki virus nas uhvatio. Dan kasnije dvojica naših igrača ne mogu da ustanu iz kreveta. Nekoliko članova medicinskog tima i rukovodstva takođe. Bolesni igrači nisu išli na trening, dobijali su tri puta dnevno infuziju, a hranu su im donosili u sobu. I pred utakmicu ujutro kažu oni da im je prošla temperatura. Kaže Nikola Jović: "Dobar sam, igram ja. Jokić, njega i da boli, on nikada neće da kaže da ga boli. Takav je tip, može da istrpi šta god", rekao je Pešić za "Nedeljnik".

Kurir sport