Iz Italije stižu nove vesti vezane za hapšenje Luke Vildoze i njegove supruge Milice Tasić.

Poznati novinar Alesandro Luiđi Mađi tvrdi da je suđenje trenutno u toku, dok se prikupljaju izjave svedoka i snimci sa nadzornih kamera

"Ažurirane vesti! Luka Vildoza i njegova supruga su uhapšeni zbog napada na zdravstvene radnike. Suđenje je trenutno u toku. Istraga prikuplja izjave svedoka i snimke sa nadzornih kamera koje se nalaze duž dela puta između Via Kalori i Viale Silvani", napisao Alesandro Luiđi Mađi.

Frančesko Kauči navodi:

"U zvaničnom saopštenju, policija iz Bolonje je potvrdila da su Luka Vildoza i njegova supruga Milica Vildoza uhapšeni zbog nanošenja telesnih povreda zdravstvenom osoblju. Skraćeno suđenje je zakazano jutros", navodi Frančesko Kauči.

Policija se oglasila: Sinoć je Državna policija Bolonje uhapsila bračni par, mladog muškarca rođenog 1995. godine (koji se pokazao kao igrač košarkaškog tima Virtus) i mladu ženu rođenu 1999. godine, zbog krivičnog dela nanošenja telesnih povreda medicinskom osoblju, koje je nastalo nakon svađe na ulici.

Tačnije, u 23:00 časa sinoć, patrola Odseka za opštu prevenciju i javnu pomoć lokalne policijske uprave otišla je na bulevar Silvani, na uglu sa ulicom Kalori, u pravcu Porta San Felice, nakon prijave o napadu na medicinsko osoblje. Medicinski tehničari su policajcima rekli da su, dok su išli na hitan poziv i nakratko zaustavili vozilo hitne pomoći kako bi precizirali adresu intervencije, prišao crni automobil čiji je vozač bez razloga počeo da im viče.

Medicinski radnici su ignorisali provokaciju i pokušali da nastave vožnju, ali im je automobil nastavio blokirati put, sprečavajući prolaz vozila hitne pomoći. Zbog toga je jedna medicinska radnica, italijanska državljanka rođena 1970. godine, izašla iz vozila da traži objašnjenje za njihov postupak, ali ju je žena prvo uhvatila za kosu, a zatim za vrat.

Nedugo zatim, muškarac ju je uhvatio prvo za ruku, a potom je podigao za vrat. Ostali medicinski radnici su odmah intervenisali da zaustave napad, a kasnije im se pridružila i policija.