Danas je kao grom iz vedra neba odjeknula vest da su argentinski košarkaš Luka Vildoza i njegova supruga, srpska odbojkašica Milica Tasić, uhapšeni su Bolonji.

Prema njihovim navodima, do incidenta je došlo kada je Vildoza navodno prvo provocirao, a zatim i fizički napao članove ekipe Hitne pomoći.

Luka Vildoza

Ipak, gencija ANSA je na kraju potvrdila da su Milica i Luka pušteni iz pritvora, pa će Argentinac imati pravo nastupa u meču protiv Asvela.

„Slučaj Luka Vildosa“ je, naravno, glavna tema u Bolonji, ali i šire. Prema informacijama koje je Sportando dobio u poslednjim minutima, pritvor igrača navodno nije potvrđen od strane sudije, tako da se dalji razvoj događaja očekuje tek u narednim danima. Luka Vildosa, koji više nije u pritvoru, navodno je spreman da otputuje sa timom u Lion, gde je sutra na programu utakmica protiv Asvela - piše Sportando.

