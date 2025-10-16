"Mi smo i rekli da je to jedna od ideja, da se dovede kvalitetan igrač, koliko je to i moguće naći u ovom momentu. Neizvesnost oko Kartera i Devontea nam donosi neka pitanja šta da radimo. Oni su projektovani da prave razliku na bekovskim pozicijama. Ne bih pošto-poto, ali i o tome sada može da se razmišlja, da ne izgubiš još nekoga u ovako teškom rasporedu", dodao je Obradović.