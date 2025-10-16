PANATINAIKOS REKAO NE ZVEZDI: Sjajni bek ostaje u Atini!
Crvena zvezda od starta sezone kuburi sa povredama, van stroja je trenutno čak sedam igrača.
Pogotovo škripi na bekovskim pozicijama, a Zvezda je iz tog razloga navodno pokušala da dovede američkog beka Tija Džeja Šortsa iz Panatinaikosa na pozajmicu.
Kako je otkrio Sotiris Vetakis u 91. epizodi emisije "Strong Side by Bet365", beogradski klub je video priliku da angažuje Šortsa.
On je prošle sezone briljirao u Parizu, ali ove sezone u Panatinaikosu još nije pokazao istu formu.
Ipak, Grci su odbili ponudu i Šorts će, po svemu sudeći, ostati u Atini.
Podsetimo novi trener crveno-belih Saša Obradović potvrdio je i da postoji mogućnost dolaska novog igrača na bekovskim pozicijama, zbog neizvesnosti oko oporavka Kartera i Devontea Grejema.
"Mi smo i rekli da je to jedna od ideja, da se dovede kvalitetan igrač, koliko je to i moguće naći u ovom momentu. Neizvesnost oko Kartera i Devontea nam donosi neka pitanja šta da radimo. Oni su projektovani da prave razliku na bekovskim pozicijama. Ne bih pošto-poto, ali i o tome sada može da se razmišlja, da ne izgubiš još nekoga u ovako teškom rasporedu", dodao je Obradović.