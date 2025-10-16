Slušaj vest

Golden Stejt je 14. oktobra pobedio Portland 118:111, a Kuminga je 0,9 sekundi pre kraja druge četvrtine nezadovoljan odlukom da ne dosudi prekršaj, otišao do sudije da protestuje.

On je zatim nastavio da prati sudiju i tada je dobio teničku grešku i isključenje.

Nova sezona NBA lige počinje sledeće sedmice, a Voriorsi će u prvom kolu igrati protiv Los Anđeles Lejkersa, u noći između srede i četvrtka.

(Beta)

Ne propustiteKošarkaRASEL VESTBRUK POTPISUJE ZA SAKRAMENTO: Američki plejmejker konačno ima klub
KošarkaDOMINACIJA SE NASTAVLJA - JOKIĆ SA "POLA GASA" RAZNEO BULSE: Srbin se poigravao kao na treningu, Denver blista pred start nove sezone!
Nikola Jokić
Košarka"DA LI TI LJUDI POKUŠAVAJU NEŠTO, ILI IH JOKIĆ SAMO UBIJA?!" Doskorašnji saigrač Srbina pričao sa NBA legendom, evo šta su poručili
profimedia-0974419453.jpg
KošarkaSLAVNI KOŠARKAŠ U VELIKOM PROBLEMU! U NBA GA VIŠE NIKO NEĆE, A POVRATAK U EVROPU NE DOLAZI U OBZIR! Ne može da pronađe novi klub, nalazi se u očajnoj situaciji!
profimedia-0972493934.jpg

"UCENJIVANJE VUJADINA SAVIĆA TRAJE OD AVGUSTA" Novinarka Kurira svedok afere bivšeg fudbalera: Ako ima snimka, poseduje ga samo osoba koja ga je napravila Izvor: Kurir televizija