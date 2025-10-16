SKARIOLO ZNA ŠTA REAL ČEKA U BEOGRADU: Idemo na jedno od najtežih gostovanja, Zvezda je u sjajnoj formi...
Svoja očekivanja pred ovaj meč izneo je trener Madriđana Serđo Skariolo.
"Idemo na jedno od najtežih gostovanja u Evropi zbog pritiska koji dolazi sa tribina. Pored toga, Zvezda je u sjajnoj formi. Znamo da nas čeka veoma zahtevna utakmica", poručio je italijanski stručnjak.
Raduje ga forma njegovog tima, a pričao je i potrebnom pristupu u Beogradu potrebnom pristupu u Beogradu.
"Vidimo napredak na kolektivnom nivou. Moramo da budemo u stanju da ostanemo fokusirani tokom celog meča. Biće i loših perioda, ali moramo da ih svedemo na minimum. Potrebna nam je veća konstantnost, ali to ne znači da protivnici nemaju svoje dobre trenutke. Na nama je da radimo na tome, posebno na gostovanjima, gde su pritisak publike, suđenje i hrabriji pristup domaćina uvek otežavajući faktori. Ovo će biti dobra utakmica da se u tom smislu dodatno poboljšamo", rekao je Skariolo.
Pohvalio je Zvezdu.
"Zvezda je ostvarila dve velike pobede, na gostovanju Fenerbahčeu i protiv lidera, Žalgirisa. Igrali su veoma dobro, pokazali čvrstinu i kvalitet, a njihovi najiskusniji i najtalentovaniji igrači vukli su ekipu napred. Sa novim trenerom, Sašom Obradovićem, koristiće nešto drugačije sisteme igre", rekao je Skariolo.