"Idemo na jedno od najtežih gostovanja u Evropi zbog pritiska koji dolazi sa tribina. Pored toga, Zvezda je u sjajnoj formi. Znamo da nas čeka veoma zahtevna utakmica", poručio je italijanski stručnjak.

"Vidimo napredak na kolektivnom nivou. Moramo da budemo u stanju da ostanemo fokusirani tokom celog meča. Biće i loših perioda, ali moramo da ih svedemo na minimum. Potrebna nam je veća konstantnost, ali to ne znači da protivnici nemaju svoje dobre trenutke. Na nama je da radimo na tome, posebno na gostovanjima, gde su pritisak publike, suđenje i hrabriji pristup domaćina uvek otežavajući faktori. Ovo će biti dobra utakmica da se u tom smislu dodatno poboljšamo", rekao je Skariolo.