POMEREN ZVEZDIN MEČ U EVROLIGI: Čelnici evropskog takmičenja izašli u susret zahtevu crveno-belih
Saopštenje prenosimo u celosti:
"KK Crvena zvezda obavešten je u četvrtak od strane Evrolige da je termin utakmice 9. kola sa Panatinaikosom na zahtev našeg kluba pomeren.
Utakmica će se igrati 05.11.2025.godine (sreda), umesto ranije planiranog i zakazanog termina - četvrtak 06.11.2025. godine.
Meč će se igrati u sredu od 20.00 časova u Beogradskoj Areni.
Do pomeranja termina došlo je uz zajedničku saradnju i međusobni dogovor oba kluba, vlasnika TV prava i Evrolige.
Ovaj duel pomeren je na zahtev KK Crvena zvezda kako ne bi došlo do preklapanja ove utakmice, sa utakmicom Lige Evrope koju naš fudbalski tim igra dan kasnije 06.11.2025.godine u Beogradu protiv francuskog Lila.
Novim rasporedom i usvajanjem našeg zahteva od strane Evrolige, svi Zvezdaši biće u prilici da uživaju i pruže podršku u dve izuzetno važne utakmice, našim košarkašima, kao i fudbalerima", piše u obaveštenju tima sa Malog Kalemegdana.