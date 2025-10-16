Slušaj vest

Srpski reprezentativac Marko Gudurić bio je presrećan posle velike i važne pobede njegove Olimpije protiv Žalgirisa u Kaunasu.

Marko Gudurić imao učinak od 14 poena (1/2 iz igre, 2/4 za tri, 6/6 sa penala), sedam skokova i jedne asistencije, što mu je donelo indeks korisnosti 21 - najviši u pobedničkom timu.

"Energija je bila dobra, posle loše igre i poraza od Bajerna. Ofanzivno smo pokušali da budemo što agresivniji, da delimo loptu. Bila je dobra utakmica, sve vreme smo se borili i radili. Srećan sam što smo pobedili", rekao je Gudurić.

Marko Gudurić u dresu reprezentacije Srbije

Čini se da je ove sezone Evroliga znatno neizvesnija i nepredvidljivija nego inače.

"To kažemo svake godine, svaka sezona je više neizvesna i teža od prethodne. I stvarno tako jeste. Žalgiris je počeo sjajno, tri pobede u nizu, sada dva poraza... Sve se menja, ali rano je. Treba da idemo dan po dan, da stvaramo samopouzdanje, da budemo bolji, da radimo i učimo kako da igramo jedni sa drugima. Duga je sezona", poručio je Gudurić.