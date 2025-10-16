Slušaj vest

Olimpijakos su predvodili Saša Vezenkov sa 23 poena i 10 skokova i Nikola Milutinov sa 23 poena i pet skokova. Tejlor Dorsi pobedi je doprineo sa 18 poena, pet skokova i pet asistencija, Donta Hol sa osam poena, a Frenk Nilikina sa sedam.

U ekipi Makabija najefikasniji je bio Džefri Dautin sa 24 poena, Loni Voker dodao je 15 poena, a Džejlen Hoard 12 poena i 10 skokova.

Makabi je vodio najvećim delom utakmice, ali je u završnici popustio, ispustio je 12 poena prednosti. Ekipa iz Tel Aviva imala je poslednji napad 17 sekundi pre kraja, ali je Loni Voker iz teške situacije koju je sebi napravio promašio trojku.

Olimpijakos ima tri pobede i dva poraza, a Makabi pobedu i četiri poraza.

U sledećem kolu Olimpijakos će u Minhenu igrati protiv Bajerna, a Makabi će dočekati Real Madrid.

(Beta)

Ne propustiteKošarkaPARTIZAN NE ODUSTAJE OD NBA CENTRA! Italijanski novinar otkriva: Crno-beli poslali novu ponudu!
Čarls Besi
KošarkaŠTA ĆE REĆI DELIJE I GATE 7?! Olimpijakosovi košarkaši u Partizanovom busu! Došli u Beograd na meč sa Makabijem, pa ih sačekalo neprijatno iznenađenje... (FOTO)
Efes Olimpijakos
KošarkaGUDURIĆ POSLE VELIKOG TRIJUMFA U KAUNASU: Svaka sezona je sve teža, sve se menja iz kola u kolo...
Marko Gudurić
EvroligaŽALGIRIS PONOVO PAO POSLE ZVEZDE: Gudurić i Milano posle nestvarnog preokreta utišali "Zelenu šumu"!
profimedia-1045993087.jpg

Šejn Larkin, izjava posle Partizan - Efes Izvor: Mondo/Tijana Jevtić