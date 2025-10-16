Slušaj vest

Olimpijakos su predvodili Saša Vezenkov sa 23 poena i 10 skokova i Nikola Milutinov sa 23 poena i pet skokova. Tejlor Dorsi pobedi je doprineo sa 18 poena, pet skokova i pet asistencija, Donta Hol sa osam poena, a Frenk Nilikina sa sedam.

U ekipi Makabija najefikasniji je bio Džefri Dautin sa 24 poena, Loni Voker dodao je 15 poena, a Džejlen Hoard 12 poena i 10 skokova.

Makabi je vodio najvećim delom utakmice, ali je u završnici popustio, ispustio je 12 poena prednosti. Ekipa iz Tel Aviva imala je poslednji napad 17 sekundi pre kraja, ali je Loni Voker iz teške situacije koju je sebi napravio promašio trojku.

Olimpijakos ima tri pobede i dva poraza, a Makabi pobedu i četiri poraza.

U sledećem kolu Olimpijakos će u Minhenu igrati protiv Bajerna, a Makabi će dočekati Real Madrid.

