U prijateljskoj utakmici pred novu NBA sezonu, košarkaši Vašington Vizardsa doživeli su ubedljiv poraz od Detroita – 119:98.

U poraženom sastavu istakao se i srpski reprezentativac Tristan Vukčević, koji je proveo samo osam minuta na parketu, ali je tu minutažu iskoristio maksimalno dobro.

Tristan Vukčević protiv Filadelfije

Za to vreme ubacio je sedam poena (1/3 iz igre, 1/2 za tri poena, 4/4 sa linije slobodnih bacanja), uz jedan skok i jednu izgubljenu loptu.

Najefikasniji u Vašingtonu bio je Džordan Poel sa 20 poena i šest skokova, dok je Si Džej Mekalum dodao 17 poena i četiri skoka. Kispert je meč završio sa 12 poena.

Kod Detroita, dominantnu partiju pružio je Džejlen Duren sa 20 poena i šest skokova, dok je Kejd Kaningem bio na ivici tripl-dabla – 16 poena, 12 asistencija i nekoliko ključnih poteza u organizaciji igre.