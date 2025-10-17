- Pa, Lesoru je isticao ugovor prošle godine, koji je Panatinaikos produžio nakon njegove povrede. Jeste bilo, razgovarali smo s njim i jednostavno on se u tom trenutku odlučio za PAO i to je to. Nije to neka tajna. Razgovarali smo s njim, on je doneo takvu odluku, ali ja zaista sam zahvalan Lesoru. Mi smo Lesoru zaista pomogli kao i Lesor nama. Došao je iz drugog nivoa takmičenja i on je odrastao uz Partizan u smislu njegovog kvaliteta... Postao je igrač kakav je danas. Ali takođe se on i odužio, dosta litara znoja prosuo u Partizanovom dresu. I mi svi zaista volimo Lesora, deo je naše porodice i dalje - rekao je Ostoja.