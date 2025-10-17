LESOR BIO NA KORAK OD POVRATKA U PARTIZAN! OSTOJA OTKRIO DETALJE I RASTUŽIO GROBARE! Bilo je pregovora sa centrom, ali je on odlučio da se ne vrati!
Gotovo da ne postoji navijač Partizana koji ne bi voleo da Matijasa Lesora ponovo vidi u crno-belom dresu.
Snažni centar je ostavio veliki trag u Partizanu i postao miljenik navijača, a malo je falilo da glavni grad Srbije ponovo bude njegova adresa.
O tome je pričao prvi čovek Parnog valjka, Ostoja Mijailović, koji je u intervjuu za Mozzart sport otkrio da je bilo pregovora sa Lesorom, ali je on želeo drugačije.
- Pa, Lesoru je isticao ugovor prošle godine, koji je Panatinaikos produžio nakon njegove povrede. Jeste bilo, razgovarali smo s njim i jednostavno on se u tom trenutku odlučio za PAO i to je to. Nije to neka tajna. Razgovarali smo s njim, on je doneo takvu odluku, ali ja zaista sam zahvalan Lesoru. Mi smo Lesoru zaista pomogli kao i Lesor nama. Došao je iz drugog nivoa takmičenja i on je odrastao uz Partizan u smislu njegovog kvaliteta... Postao je igrač kakav je danas. Ali takođe se on i odužio, dosta litara znoja prosuo u Partizanovom dresu. I mi svi zaista volimo Lesora, deo je naše porodice i dalje - rekao je Ostoja.