Gotovo da ne postoji navijač Partizana koji ne bi voleo da Matijasa Lesora ponovo vidi u crno-belom dresu.

Snažni centar je ostavio veliki trag u Partizanu i postao miljenik navijača, a malo je falilo da glavni grad Srbije ponovo bude njegova adresa.

Matijas Lesor i Željko Obradović Foto: Starsport

O tome je pričao prvi čovek Parnog valjka, Ostoja Mijailović, koji je u intervjuu za Mozzart sport otkrio da je bilo pregovora sa Lesorom, ali je on želeo drugačije.

- Pa, Lesoru je isticao ugovor prošle godine, koji je Panatinaikos produžio nakon njegove povrede. Jeste bilo, razgovarali smo s njim i jednostavno on se u tom trenutku odlučio za PAO i to je to. Nije to neka tajna. Razgovarali smo s njim, on je doneo takvu odluku, ali ja zaista sam zahvalan Lesoru. Mi smo Lesoru zaista pomogli kao i Lesor nama. Došao je iz drugog nivoa takmičenja i on je odrastao uz Partizan u smislu njegovog kvaliteta... Postao je igrač kakav je danas. Ali takođe se on i odužio, dosta litara znoja prosuo u Partizanovom dresu. I mi svi zaista volimo Lesora, deo je naše porodice i dalje - rekao je Ostoja.

Matijas Lesor, povreda, operacija, Partizan Izvor: Kurir