Sinoć je u dvorani "Aleksandar Nikolić" Makabi ugostio Olimpijakos i gledali smo pravu dramu. Neverovatno zvuči, ali Makabi je prokockao +12 na 4 minuta do kraja, na nekih 17 sekundi do kraja Vezenkov je doneo pobedu Olimpijakosu, a u poslednjem nepadu očajan je bio Voker.

Jedan od junaka bio je i Nikola Milutinov, on je pokrenuo ekipu u drugom poluvremenu, a baš kada se lomilo je stupio na scenu.

On smatra da je pobeda Olimpijakosa "ukradena".

"Hajde da budemo iskreni. Ukrali smo pobedu. Nismo bili dobri, posebno u odbrani. Igrali smo loše defanzivno, primili smo mnogo poena. Moramo da se poboljšamo.

Ofanzivno pogađamo, ali defanzivno moramo da budemo bolji što je pre moguće", rekao je Nikola Milutinov.

