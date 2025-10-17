Košarka
MILUTINOV SE OGLASIO POSLE SPEKTAKULARNE POBEDE KOJA JE ŠOKIRALA EVROLIGU! Srbin priznao najiskrenije: "Hajde da budemo iskreni, ukrali smo pobedu"
Sinoć je u dvorani "Aleksandar Nikolić" Makabi ugostio Olimpijakos i gledali smo pravu dramu. Neverovatno zvuči, ali Makabi je prokockao +12 na 4 minuta do kraja, na nekih 17 sekundi do kraja Vezenkov je doneo pobedu Olimpijakosu, a u poslednjem nepadu očajan je bio Voker.
Jedan od junaka bio je i Nikola Milutinov, on je pokrenuo ekipu u drugom poluvremenu, a baš kada se lomilo je stupio na scenu.
Nikola Milutinov Foto: NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Omer Taha Cetin / AFP / Profimedia, NUNO PIRES VELOSO / imago sportfotodienst / Profimedia
On smatra da je pobeda Olimpijakosa "ukradena".
"Hajde da budemo iskreni. Ukrali smo pobedu. Nismo bili dobri, posebno u odbrani. Igrali smo loše defanzivno, primili smo mnogo poena. Moramo da se poboljšamo.
Ofanzivno pogađamo, ali defanzivno moramo da budemo bolji što je pre moguće", rekao je Nikola Milutinov.
Kurir sport / Sportske.net
